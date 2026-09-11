Según una información de kicker, el exdelantero internacional es un candidato para suceder a Stephan Lichtsteiner como entrenador del FC Basilea, 21 veces campeón de Suiza.

El Basilea se separó de Lichtsteiner el pasado miércoles tras apenas siete meses y medio, después de que el club solo hubiera sumado diez puntos en las primeras siete jornadas de la Superliga.

De los tres últimos partidos oficiales contra el Young Boys de Berna, el FC Sion y el FC Lugano solo sacó un punto, por lo que el Basilea ha caído al quinto puesto de la tabla. La desventaja con respecto al líder, el Lugano, ya es de ocho puntos.

Según la información de kicker, el gran club suizo ha puesto ahora a Wagner en su punto de mira y, al parecer, el técnico de 38 años es incluso el "favorito" del FCB. Para Wagner, el Basilea sería su primera experiencia en el extranjero, después de haber trabajado hasta ahora solo en el fútbol alemán y para la selección alemana.

Getty Images

¿En qué clubes estuvo Sandro Wagner anteriormente?

Más recientemente, el exprofesional de Werder Bremen, Hertha BSC, TSG Hoffenheim y Bayern de Múnich estuvo al frente del FC Augsburgo, antes de que el conjunto de los Fugger lo destituyera a principios de diciembre de 2025.

Wagner se hizo cargo del Augsburgo en la temporada 2025/26, pero tras una convincente victoria en el debut contra el SC Friburgo (3-1), solo sumó siete puntos más en once partidos de Bundesliga, por lo que fue relevado de sus funciones tras una derrota por 0-3 en la 12ª jornada contra el Hoffenheim.

Anteriormente, Wagner trabajó como entrenador del SpVgg Unterhaching, con el que celebró el ascenso a la 3. Liga en 2023, y como asistente de la selección alemana sub-20 y de la absoluta alemana. A esta última la dirigió junto al exseleccionador Julian Nagelsmann durante la Eurocopa 2024 disputada en casa, donde el equipo de la DFB alcanzó los cuartos de final y cayó allí con mala fortuna ante España.