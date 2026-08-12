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Osimhen GalatasarayGetty
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Al parecer, el Galatasaray negocia con un interesado por Victor Osimhen y fija su límite para un megatraspaso

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Galatasaray vs Corum FK
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V. Osimhen

Mientras la Süper Lig sigue puliendo su imagen, pero también su potencial deportivo, con grandes estrellas, una figura de primer nivel podría estar a punto de despedirse.

El gran club saudí Al Hilal se ha interesado por Osimhen ante Galatasaray, según informa el experto en fichajes Sacha Tavolieri. Según el informe, el campeón récord de Turquía estaría dispuesto a dejar salir a su goleador nigeriano por 65 millones de euros.

Sin embargo, antes tendrían que cumplirse dos condiciones: Al Hilal primero tendría que hacerle atractivo el cambio a Osimhen y, además, la legendaria figura del ataque del Real Madrid, Karim Benzema, probablemente tendría que dejarle sitio en el club 19 veces campeón.

El exjugador del Wolfsburgo Osimhen no se incorporó de forma definitiva de la SSC Nápoles a Estambul hasta el verano de 2025, después de haberse enemistado previamente con los italianos y de haber convencido posteriormente en Turquía durante su cesión.

Últimamente, grandes estrellas internacionales habían seguido a Osimhen a la Süper Lig. Mohamed Salah se unió al Trabzonspor tras su salida del Liverpool, y el rival del Galatasaray, el Fenerbahce, anunció el miércoles el fichaje de Romelu Lukaku procedente del Nápoles.

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