Al-Owais sobre su brillante actuación: el jugador saudí sueña y lo consigue

Mohamed Al-Owais, portero de Arabia Saudí, destacó el buen partido ante Uruguay y pronosticó una mejora en los próximos encuentros.

Arabia Saudí empató 1-1 con Uruguay en la primera jornada del Mundial 2026, encuentro en el que Al-Owais detuvo nueve disparos, cuatro dentro del área.

En televisión afirmó: «Hicimos un gran partido ante Uruguay y queríamos ganar, pero el empate es aceptable y corregiremos errores en los dos próximos encuentros».

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Y añadió: «La selección saudí demostró un gran carácter y creó muchas ocasiones; el rival no apareció hasta la segunda parte».

Sobre su brillante actuación, Al-Owais dijo: «Esto se lo debo a mis compañeros; el futbolista saudí sueña y lo consigue, no le tememos a nada y buscamos dar lo mejor de nosotros mismos».

Y concluyó: «Es normal que haya errores en el primer partido; a medida que avance la competición, el nivel irá subiendo».