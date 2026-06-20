Al-Owais siembra el pánico... ¿Se perderá el partido entre Arabia Saudí y España?

Mohamed Al-Owais, portero de Arabia Saudí, ha generado preocupación en la selección a pocas horas del partido contra España, previsto para mañana domingo en la segunda jornada del Mundial 2026.

Según algunas informaciones, Al-Owais sufre una lesión que se produjo en los últimos minutos del partido contra Uruguay en la primera jornada, que terminó en empate (1-1).

En las últimas prácticas, el portero se ausentó de la parte final y observó el trabajo desde el banquillo junto al cuerpo técnico.

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Su ausencia generó incertidumbre, pero los medios presentes confirmaron que está listo para el encuentro.

Ante Uruguay detuvo nueve disparos, cuatro dentro del área, y fue el mejor en la cancha.



