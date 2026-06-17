Al-Owais ausente, pánico en Arabia Saudí antes de enfrentar a España

Mohammed Al-Owais, portero de Arabia Saudí, ha generado preocupación en la selección antes del partido contra España en la fase final del Mundial 2026.

El combinado árabe se prepara para medirse con España el domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

A cuatro días del encuentro, la selección saudí informó que el portero no participó en la sesión colectiva de este miércoles en el estadio Q2 de Austin.

Según la cuenta oficial de la selección en X, el guardameta se limitó a seguir su programa de recuperación bajo supervisión médica y no participó en la sesión grupal.

Tampoco participó el otro guardameta, Abdulrahman Al-Sanbi, por molestias en el muslo posterior.

Su ausencia preocupa a la afición, especialmente tras su gran actuación en el 1-1 ante Uruguay en la primera jornada.

El exguardameta del Al-Hilal detuvo nueve disparos uruguayos —récord del torneo—, cuatro dentro del área.

Tras la primera jornada, las cuatro selecciones del Grupo H —Arabia Saudí, España, Uruguay y Cabo Verde— tienen un punto cada una.