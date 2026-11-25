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El exseleccionador de Portugal Roberto Martinez ha salido en defensa de Cristiano Ronaldo y sostiene que el legendario delantero está a la altura de figuras como Lionel Messi y Diego Maradona. El veterano atacante puso fin recientemente a su brillante carrera internacional tras un periodo de intenso escrutinio y tensiones internas.

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Un estatus de leyenda fuera de toda discusión

Martinez, que dirigió a la selección portuguesa antes de dejar el cargo tras su eliminación del Mundial a principios de este año, sigue convencido de que el legado de Ronaldo es incuestionable. Durante su etapa al frente del equipo, llevó a Portugal a los cuartos de final de la Eurocopa 2024, donde cayó ante Francia en la tanda de penaltis, y después a los octavos de final del Mundial de 2026, donde perdió 1-0 contra España. El capitán del Al-Nassr, de 41 años, anunció oficialmente su retirada de la selección el 5 de noviembre y puso fin a una trayectoria de récord que se extendió durante más de dos décadas.

«Para mí fue un placer», explicó Martinez sobre su experiencia al frente del cinco veces ganador del Balón de Oro. En una conversación con Amazon Prime tras asistir a un partido de la Champions League entre el Arsenal y el Borussia Dortmund, el entrenador recordó su etapa juntos. «Para mí y para mi cuerpo técnico fue un placer trabajar con él durante 37 partidos. Marcó 28 goles [en 37 partidos con Martinez] y probablemente sea una de las grandes figuras. No creo que volvamos a ver en Portugal a un jugador de esa talla».

Las estadísticas hablan por sí solas

En las últimas semanas, la atención en torno a Ronaldo se ha centrado en su edad y en su abrupta salida de la selección el mes pasado, cuando se marchó tras una disputa por los minutos de juego con el sucesor de Martinez , Jorge Jesus. Sin embargo, Martinez rechazó las críticas subjetivas y señaló los datos objetivos que ha registrado el jugador.

«En los últimos días ha habido muchas opiniones subjetivas sobre lo que es ahora como jugador, [pero] las estadísticas no son subjetivas», señaló Martinez durante la entrevista. «La manera en que ha influido en el fútbol. Hablamos de un jugador que quizá [esté al nivel de] Lionel Messi, [Diego] Maradona y Johan Cruyff. Esas son las cifras que tiene un jugador como Cristiano».

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Su impacto en el fútbol portugués

Las cifras de Ronaldo son realmente asombrosas: terminó su carrera internacional con 146 goles en 234 partidos. Estos registros lo convierten en el máximo goleador y en el jugador con más partidos internacionales de la historia del fútbol masculino.

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«Portugal tiene una población de 10 millones», recordó Martinez. «Desde que Cristiano Ronaldo llegó a la selección [en 2003], [Portugal] no se ha perdido ningún gran torneo en 23 temporadas y media. Eso se debe a lo que él aportó: su profesionalidad y sus cifras, 234 partidos [con la selección]».

Una mentalidad y una longevidad sin igual

Preguntado por si algún futbolista del futuro podría superar los récords del exjugador del Manchester United y el Real Madrid, Martinez expresó serias dudas. Cree que la combinación de resistencia física y fortaleza mental que ha mostrado Ronaldo es un fenómeno que solo aparece una vez cada siglo. El capitán portugués llevó a su país a conquistar la Eurocopa 2016, a la que siguieron su primer título de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y un segundo triunfo en 2025. Además, este verano hizo historia al convertirse en el primer jugador en marcar en seis Mundiales de la FIFA distintos.

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Para concluir su reflexión sobre la motivación singular del jugador, Martinez afirmó: «No creo que se puedan [superar sus cifras]. Es algo que aprendes con Cristiano: su mentalidad no consistía en ganar un título, ni su motivación era ganar el Balón de Oro. Su motivación era ser mejor al día siguiente. Su compromiso con el fútbol es incomparable y creo que su longevidad está por encima de cualquier opinión».