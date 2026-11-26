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Yazan Al-Naimat, delantero de la selección de Jordania, ha desvelado los entresijos de unas negociaciones que mantuvo en el pasado con el Al Ahly egipcio y ha explicado que una lesión en el hombro le impidió fichar por el club cairota. También habló de la posibilidad de incorporarse al equipo en el futuro y de la fecha de su regreso a los terrenos de juego tras sufrir una rotura del ligamento cruzado.

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Al-Naimat explicó, durante una retransmisión en directo en YouTube, que el Al Ahly no negoció con él antes de su reciente lesión del ligamento cruzado, sino que las conversaciones comenzaron antes del Mundial de Clubes disputado en Catar, cuando arrastraba una lesión en el hombro.

«El Al Ahly egipcio no habló conmigo antes de mi lesión del cruzado, pero sí negoció conmigo antes del Mundial de Clubes que se disputó en Catar. Sin embargo, tenía una lesión en el hombro y les comuniqué que era difícil incorporarme en ese momento», detalló el jugador, que dejó el Al-Arabi catarí el pasado verano.

Y añadió: «Le expliqué entonces al Al Ahly que jugar con ellos era algo fantástico y que iba a recibir una buena compensación económica, pero que, por la lesión, no iba a poder darles el nivel que se exige».

El delantero jordano señaló que su deseo era llegar al Al Ahly en su mejor estado físico y técnico para poder ofrecer el rendimiento que se espera de él, y puso como ejemplo la enorme presión a la que se ve sometido cualquier jugador o entrenador en el club.

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«Se lo dije al Al Ahly porque sé que iba a jugar en el Al Ahly egipcio. Si a Ammouta lo destituyeron por perder un partido, ¿qué no me pasaría a mí si no marcara en un partido?», afirmó Al-Naimat.

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Y continuó: «Si voy a fichar por el Al Ahly, quiero llegar preparado para ofrecer un nivel a la altura de la grandeza del club».

Ammouta se marchó tras 14 partidos

Las palabras de Al-Naimat sobre Ammouta llegan tras la salida del técnico marroquí del Al Ahly, después de que la directiva del club decidiera poner fin a su etapa a raíz de la derrota por 2-0 ante el Pyramids en la novena jornada de la liga egipcia.

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Esa fue la primera derrota del Al Ahly bajo la dirección de Ammouta, que dirigió al equipo en 14 partidos en todas las competiciones, con un balance de 11 victorias, dos empates y una sola derrota.

Además, el tropiezo ante el Pyramids hizo caer al Al Ahly a la tercera posición de la clasificación liguera, a siete puntos del líder.

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Al-Naimat fija la fecha de su regreso

En cuanto a su futuro, Al-Naimat reveló que todavía se encuentra en fase de recuperación y aseguró que volverá a los terrenos de juego durante el mercado de invierno de enero, aunque por ahora no existe ningún acuerdo oficial sobre su próximo club.

«Me estoy recuperando de la lesión y volveré a jugar durante el mercado de invierno de enero. No hay nada oficial sobre mi nuevo equipo», declaró.

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Al-Naimat sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el Jordania-Irak de cuartos de final de la Copa Árabe 2025. Se lesionó al inicio del encuentro e intentó seguir jugando antes de abandonar el terreno de juego, y las pruebas médicas y radiológicas confirmaron después el alcance de la lesión.

La lesión supuso un duro golpe para las aspiraciones del jugador, sobre todo porque llegó a pocos meses del Mundial 2026, después de que Al-Naimat fuera una de las piezas más destacadas de la selección jordana que se clasificó para la cita mundialista.

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Yeda, el destino preferido

Aunque el nombre de Al-Naimat se ha vinculado al Al Ahly egipcio, el delantero jordano desveló que prefiere un destino distinto si se le presenta la oportunidad de cambiar de equipo, y aseguró que su sueño pasa por uno de los dos grandes de la ciudad saudí de Yeda.

«La verdad es que mi equipo soñado sería uno de los clubes de Yeda, el Al-Ahli o el Al-Ittihad, por su afición», confesó.

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Al-Naimat tiene 27 años y su último club fue el Al-Arabi catarí, al que llegó en agosto de 2024 tras una etapa en el Al-Ahli catarí.

A nivel internacional, el delantero jordano ha disputado 58 partidos con la camiseta de su selección, en los que ha marcado 23 goles, y sigue siendo una de las principales opciones ofensivas de Jordania.