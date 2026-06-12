Al-Mufarrij lo anuncia: por este motivo se ha descartado a la pareja del Al-Ahli para el Mundial

Fahd Al-Mufarrij, director ejecutivo de la selección saudí, explicó por qué se excluyó a Saleh Abu Al-Shamat y Zakaria Hawsawi de la lista de «Los Verdes» para el Mundial 2026.

El seleccionador griego, Georgios Donis, generó polémica al excluir a ambos jugadores del Al-Ahli de la lista mundialista, lo que enfureció a la afición.

Al respecto, Al-Mufarrij declaró a Al-Arabiya: «Donis ha tenido poco tiempo para ver a muchos jugadores, pero conoce a la mayoría de las estrellas de la Liga Roshen».

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Añadió que ambos son de los mejores jugadores locales, pero que el técnico optó por otras opciones y que las versiones sobre falta de disciplina son falsas.

Y añadió: «La mayoría de los jugadores son muy profesionales, y el dúo del Al-Ahli está entre las mejores estrellas, como ya he dicho, pero cada entrenador tiene su criterio técnico, y hay que respetarlo».

Y concluyó: «Al mismo tiempo, Donis ha elegido una convocatoria repleta de jugadores que saben jugar en más de una posición, y aspiramos a darlo todo».

La selección saudí se prepara para enfrentar a Uruguay el martes, dentro del Grupo 8, que también integra a España y Cabo Verde.