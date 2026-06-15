Al-Mohamadi califica al seleccionador de Túnez de «suicida» y le atribuye la responsabilidad de la goleada

El exfutbolista egipcio Ahmed El-Mohamadi critica al seleccionador tunecino Sabri Lamouchi, a quien responsabiliza de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en la primera jornada del Mundial 2026.

En declaraciones a BeIN Sports, el exjugador afirmó que los cinco goles surgieron de claros fallos defensivos en el posicionamiento de defensa y medio campo, y destacó que el tercer tanto fue el punto de inflexión.

Al-Mahmoudi añadió: «Los grandes delanteros siempre aprovechan los errores. Túnez perdía 2-1 y, pese a las fallas defensivas, insistió en construir el juego desde atrás».

Y añadió: «Túnez se midió desde el inicio a los mejores delanteros de la Premier League, pero los reiterados fallos defensivos y en el centro del campo, unidos a los cambios arriesgados del seleccionador, facilitaron el trabajo a Suecia».

Lamouchi, afirmó, tiene «poca experiencia en grandes competiciones» y sus cambios fueron «completamente erróneos».

Para concluir, le instó a corregir sus errores de cara a los duelos ante Japón y Holanda: «Lamouchi debe aprender rápido, porque Túnez se lo puso fácil a Suecia».