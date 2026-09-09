«Al menos no es un hipócrita»: Regragui defiende con firmeza a Mbappé tras la polémica del Balón de Oro

Walid Regragui, exdirector técnico de la selección de Marruecos, irrumpió en el debate en torno al Balón de Oro, especialmente tras las declaraciones de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.

Mbappé declaró hace unos días que merece ganar el Balón de Oro este año, después de haber protagonizado una temporada histórica, lo que generó una gran polémica.

Las declaraciones del jugador francés, que no ocultó su ambición de ganar este premio individual, desataron un amplio debate en los últimos días. Walid Regragui, actual analista deportivo en el canal "Canal Plus", después de su etapa al frente de la selección marroquí, fue invitado a comentar el asunto en el programa CFC, y defendió con todas sus fuerzas al delantero francés.

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Walid dijo: "¿Acaso debe ser un hipócrita como algunos jugadores y decir: 'No, no creo que la merezca, pero la quiero'? Al menos él es sincero. Tiene confianza en sí mismo. Después de eso, tanto si la merece como si no...".

Para el técnico marroquí, parece que la carrera por el Balón de Oro será totalmente impredecible, pues explicó: "Este año será extremadamente difícil predecir al ganador. Y como todos dicen: este es el año en el que podré ganar, todos se esforzarán al máximo por arrebatar el premio, pero está entre Mbappé, Kvaratskhelia, Harry Kane, Lamine Yamal, Dembélé, Olise, Fabián Ruiz y cualquier otro jugador".

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