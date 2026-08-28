Según informa Sky, existe un acuerdo tanto entre Galatasaray y Rafael Leao como entre el campeón turco y el AC Milan para el traspaso del portugués a Estambul. Solo quedarían por cerrar algunos detalles antes de que el fichaje pueda anunciarse oficialmente.

Leao firmará con Galatasaray un contrato de cuatro años, hasta 2030, y percibirá un salario base de diez millones de euros netos por temporada. A esa cantidad se sumarán además bonus. El sábado, Leao viajará a Estambul para cerrar definitivamente el cambio, según Sky.

El Milan cobrará por Leao, que ya a finales de mayo había hecho pública su intención de cambiar de club y no entraba en los planes del nuevo entrenador Ruben Amorim, probablemente 43 millones de euros de traspaso. Con bonus, la cifra podría elevarse hasta los 45 millones de euros, según Sky ; además, el Milan se habría asegurado un 20 por ciento de una futura venta.

¿Ha pagado alguna vez Galatasaray más por un jugador que por Rafael Leao?

Leao se convertiría en el segundo fichaje más caro de la historia de Galatasaray; solo pagó más el club turco por Victor Osimhen (75 millones de euros). En la puja por el jugador de 27 años, Gala tuvo al parecer, entre otros, la competencia de su rival ciudadano Fenerbahce, y últimamente Aston Villa también habría intentado entrometerse. Sin embargo, según Sky, Leao no pudo alcanzar un acuerdo con el participante inglés en la Champions League.

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El contrato de Leao con el Milan todavía habría sido válido hasta 2028. El atacante había jugado para los rossoneri desde 2019 y en 291 partidos oficiales logró 80 goles. Su mayor éxito fue la conquista del título de campeón de Italia en 2022, al que Leao contribuyó de forma importante.

En Estambul, el internacional portugués sería un nuevo competidor de renombre para Leroy Sané. El internacional alemán, llegado en 2025 procedente del FC Bayern, todavía no ha podido cumplir las altas expectativas en Galatasaray y fue criticado por su actuación en el decepcionante 2-2 ante el recién ascendido Corum en el arranque de la nueva temporada. En el 4-0 ante Erzurumspor en la segunda jornada, Sané fue entonces solo suplente.