Al margen del derbi de filiales, las gradas del Barcelona reunieron a Flick y Hamza Abdelkarim

El egipcio Hamza Abdelkarim se perdió el partido del filial del Barcelona contra el Espanyol, que terminó con victoria azulgrana 3-1 en el estadio Johan Cruyff.

El encuentro contó con la presencia en la grada del entrenador Hansi Flick y de los jugadores Ronald Araújo y Lamine Yamal.

El egipcio, lesionado, vio el encuentro desde la grada.

Debutó oficialmente con el filial en Segunda División Juvenil ante el Huesca, donde forzó un penalti y marcó, aunque el Barça no ganó.

Desde entonces ha jugado varios partidos sin alcanzar ese nivel.

Fue titular en la semifinal de la Copa del Rey Juvenil en Lugo y luego jugó 30 minutos en la derrota contra el Dam el 21 de marzo, antes de lesionarse.

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