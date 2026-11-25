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El Liverpool dio este miércoles un paso importante en la Champions League. Tres días después de golear por 4-0 al Manchester United, venció con solvencia al Club Brujas por 0-3 en el estadio Jan Breydel.

El técnico Andoni Iraola dejó a Virgil van Dijk en el banquillo con la vista puesta en el derbi de Merseyside contra el Everton del próximo fin de semana. Jeremie Frimpong sí fue titular. Cody Gakpo y Ryan Gravenberch se perdieron el partido por lesión.

Los visitantes presionaron desde el principio a la defensa del Club Brujas, que cometió un error cuando se acercaba el primer cuarto de hora. Aleksander Isak lo aprovechó para marcar el 0-1 para el Liverpool con un remate desde cerca.

El Club Brujas no se rindió y creó peligro por medio de Felix Lemarechal y Joaquin Seys. Carlos Forbs, que había marcado recientemente contra el PSV, también intentó generar peligro por la derecha. Sin embargo, los locales no lograron empatar antes del descanso.

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El Liverpool quiso sentenciar el partido a domicilio tras el descanso y Rio Ngumoha, muy activo, disparó ligeramente desviado. Yann Sommer, que no había estado acertado en el 0-1, respondió con una gran parada a un remate de Isak desde cerca, tras un excelente pase de Dominik Szoboszlai.

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El Club Brujas seguía aspirando a un buen resultado y tuvo la mala fortuna de encontrarse con una gran parada de Alisson Becker ante un disparo de Lemarechal. Iraola movió el banquillo en la recta final e introdujo a Van Dijk por Frimpong para intentar conservar la ajustada ventaja.

La ventaja incluso aumentó en la recta final. Florian Wirtz disparó desde el borde del área y el balón entró en la portería belga tras golpear el poste, sin que Sommer pudiera hacer nada.

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El Liverpool resistió en los últimos minutos, vio cómo Isak marcaba el 0-3 al contraataque y suma doce puntos en cinco partidos. Un buen ensayo general para el siempre intenso derbi contra el Everton del próximo domingo.