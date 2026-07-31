Nasser Al Khelaïfi, presidente del club francés Paris Saint-Germain, negó cualquier deseo de presentarse a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) como sucesor de Gianni Infantino en las elecciones previstas para 2027, pese a los crecientes rumores que lo señalan como candidato ideal respaldado por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

El desmentido llegó a través de uno de los portavoces oficiales del dirigente catarí, en respuesta a informaciones publicadas por medios británicos, entre ellos Politico y The Telegraph, que lo señalaban como el candidato respaldado por la UEFA y el fútbol europeo para presidir la FIFA. El portavoz afirmó: "El señor Al Khelaïfi no tiene ninguna ambición, intención o interés por ese cargo en la FIFA ni por todo este revuelo mediático; al contrario, seguirá apoyando, de manera prudente y constructiva, a todas las instituciones del fútbol mundial y europeo".

Un candidato europeo para frustrar el plan de Infantino

Las informaciones de la prensa británica habían señalado que Al Khelaïfi es ampliamente visto como el sucesor ideal de Infantino, especialmente en medio de la actual crisis que atraviesa la FIFA a raíz del plan del presidente suizo para crear una empresa comercial vinculada a la federación internacional.

La posible candidatura de Al Khelaïfi busca, según estas informaciones, frustrar el último proyecto de Infantino, que ha encontrado una fuerte oposición por parte de la UEFA, la cual ha llegado incluso a amenazar con boicotear el Mundial en protesta por este plan tan polémico.

Una posición consolidada en las instituciones europeas

Al Khelaïfi, que preside el Paris Saint-Germain desde 2011, goza de una posición consolidada en las instituciones del fútbol europeo, ya que es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA desde hace muchos años y preside la Asociación de Clubes Europeos (EFC), anteriormente conocida como Asociación de Clubes Europeos (ECA), que representa a más de 850 clubes europeos.

El dirigente catarí es cercano a Aleksander Ceferin, presidente de la Unión Europea de Fútbol, lo que lo convierte en un candidato natural a ojos de muchos para dirigir la FIFA en caso de que Europa quiera recuperar el control de la federación internacional.

La Asociación de Clubes Europeos condena el proyecto de Infantino

En un contexto relacionado, la Asociación de Clubes Europeos (EFC), presidida por Al Khelaïfi, anunció en un comunicado de prensa que ha observado "con gran preocupación los comunicados de prensa repentinos y unilaterales" emitidos por la FIFA en relación con el polémico proyecto comercial.

Este comunicado es una de las muchas condenas que ha enfrentado el proyecto que impulsa Infantino, con el que pretende abrir la FIFA a inversores del sector privado, algo que los círculos futbolísticos europeos han considerado una amenaza para el futuro del juego y sus valores tradicionales.