Al-Khannous pide la factura del dentista tras lesionar a la joven promesa del Hamburgo

El ambiente de dura competencia de la Bundesliga no impidió que el marroquí Bilal El Khannous, estrella del Stuttgart, se disculpara ante la joven promesa del Hamburgo Luis Lemke, después de que un choque entre ambos provocara una dolorosa lesión que le hizo perder a este último la mitad de uno de sus dientes delanteros, en un incidente que rápidamente se convirtió en una escena curiosa en las redes sociales.

El partido, que terminó con victoria del Hamburgo por un gol a cero en el estadio Volksparkstadion el pasado sábado, fue testigo de un fuerte encontronazo entre El Khannous, de 22 años, y el joven defensor Lemke, de 17 años, en el minuto 13.

Durante una entrada en deslizamiento de Lemke en la línea de banda, El Khannous saltó por encima de las piernas del defensor, pero le golpeó en la cara con los tacos de su bota derecha, lo que provocó un sangrado inmediato y requirió la intervención del cuerpo médico para tratar la herida alrededor de su boca, antes de que se hiciera evidente la pérdida de la mitad de su diente delantero superior derecho.

Lemke declaró tras el pitido final, en unas declaraciones recogidas por el diario alemán Bild: "Tengo cita con el dentista de inmediato, pero no siento ningún dolor".

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Un día después del incidente, la promesa del Hamburgo manejó la situación con buen humor, ya que publicó en su cuenta de Instagram dos fotos suyas, una que muestra el hueco causado por la lesión de su diente y otra tras su reparación, y comentó en tono de broma: "Medio diente perdido y tres puntos asegurados".









Lemke añadió que el diente ya había sido reparado, en referencia a su rápida recuperación de las secuelas del accidente, pese a lo extraño de la lesión que sufrió durante el partido.

El Khannous no tardó en reaccionar a la publicación, pues escribió disculpándose con su compañero sobre el terreno de juego: "Lo siento, amigo", a lo que Lemke respondió con deportividad: "No te preocupes, amigo, el diente ya volvió a su sitio".

La respuesta más curiosa llegó del astro marroquí, que escribió: "Envíame la factura", acompañando su comentario con un emoji sonriente, en un gesto que reflejó su disculpa por la lesión y el ambiente cordial que reinó entre los jugadores tras el final del encuentro.