Al-Jaber afirma que Renard dirigirá a Túnez con un visado saudí, mientras que Abdelghani opina: «No es la mejor opción»

Hussein Abdulghani, exestrella del fútbol saudí, criticó la designación del francés Hervé Renard como técnico de Túnez para lo que queda del Mundial 2026, en reemplazo del destituido Sabri Lamouchi.

La Federación Tunecina de Fútbol confirmó este martes el nombramiento de Renard como técnico de las «Águilas de Cartago» hasta el final del Mundial 2026, en sustitución de Sabri Lamouchi, destituido tras la derrota 1-5 ante Suecia.

Abdelghani cree que Renard no es la mejor opción y defiende contratar a un técnico local, dada la falta de tiempo antes de los dos últimos partidos de la fase de grupos.

En declaraciones al programa «Nadina» de «MBC 1», afirmó: «No sé hasta qué punto Renard conoce el fútbol tunecino, pero prefería un técnico local, sobre todo porque llega en plena competición».

Y añadió: «Con sensatez, el impacto psicológico será mayor que el técnico, pues en uno o dos días no se cambia nada, pero puede motivar a los jugadores».

La leyenda saudí Sami Al-Jaber bromeó: «Renard viajó a Estados Unidos con visado de la selección saudí, no de Túnez».

Al-Jaber recordó que Renard estuvo a punto de dirigir a Arabia Saudí en el Mundial de 2026, pero fue destituido menos de dos meses antes del inicio del torneo y reemplazado por el griego Georgios Donis.