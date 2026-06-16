Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

Traducido por

Al-Jaber afirma que Renard dirigirá a Túnez con un visado saudí, mientras que Abdelghani opina: «No es la mejor opción»

Túnez vs Japan
Túnez
Japan
World Cup
España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
H. Renard
S. Lamouchi
Túnez
Japón
México
España
Arabia Saudita
EE. UU.
Francia

El entrenador francés sustituye a Sabri Lemouchi al frente de las «Águilas de Cartago»

Hussein Abdulghani, exestrella del fútbol saudí, criticó la designación del francés Hervé Renard como técnico de Túnez para lo que queda del Mundial 2026, en reemplazo del destituido Sabri Lamouchi.

La Federación Tunecina de Fútbol confirmó este martes el nombramiento de Renard como técnico de las «Águilas de Cartago» hasta el final del Mundial 2026, en sustitución de Sabri Lamouchi, destituido tras la derrota 1-5 ante Suecia.

Abdelghani cree que Renard no es la mejor opción y defiende contratar a un técnico local, dada la falta de tiempo antes de los dos últimos partidos de la fase de grupos.

En declaraciones al programa «Nadina» de «MBC 1», afirmó: «No sé hasta qué punto Renard conoce el fútbol tunecino, pero prefería un técnico local, sobre todo porque llega en plena competición».

Y añadió: «Con sensatez, el impacto psicológico será mayor que el técnico, pues en uno o dos días no se cambia nada, pero puede motivar a los jugadores».

World Cup
Túnez crest
Túnez
TUN
Japan crest
Japan
JPN
World Cup
España crest
España
ESP
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA

La leyenda saudí Sami Al-Jaber bromeó: «Renard viajó a Estados Unidos con visado de la selección saudí, no de Túnez».

Al-Jaber recordó que Renard estuvo a punto de dirigir a Arabia Saudí en el Mundial de 2026, pero fue destituido menos de dos meses antes del inicio del torneo y reemplazado por el griego Georgios Donis.

Anuncios