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FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP

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Al-Ittihad retrocede en el fichaje de la estrella de Al-Nassr y ahora compite con él por un jugador de la selección saudí

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La Liga Roshen es escenario de una nueva pugna fuera del campo

Al-Ittihad ha renunciado a fichar a la estrella de su rival histórico, Al-Nassr, en el próximo mercado veraniego y prefiere competir por el jugador de la selección saudí.

Antes, la prensa saudí había indicado que Al-Ittihad estaba a punto de fichar a Abdulrahman Gharib, extremo de Al-Nassr, gratis este verano tras acabar su contrato.

Sin embargo, el diario saudí «Okaz» asegura que la operación se ha estancado tras un acuerdo preliminar y que no ha habido avances, lo que apunta a un posible fracaso.

Mientras tanto, el club ha puesto sus ojos en Khalid Al-Ghanam, extremo del Al-Ittifaq y de la selección saudí, para ficharlo en el próximo mercado estival.

Sin embargo, la directiva del club de Yeda está dividida, pues el fichaje supone un gasto elevado, mientras que Gharib llegaría gratis.

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Además de la división interna, la competencia de Al-Nassr y Al-Qadisiyah complica su fichaje.

El jugador de 25 años brilló la temporada pasada en la Liga Roshen, donde marcó 13 goles y dio 7 asistencias en 32 partidos, acabando como máximo goleador saudí.

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