Al-Ittihad puso término al contrato de Luis Jiménez en medio de amenazas de muerte

El volante chileno, quien había retornado a Arabia Saudita tras dejar Palestino, fue desvinculado del club tras su bajo desempeño.

Casi dos meses duró la aventura de Luis Jiménez en el Al-Ittihad de Arabia Saudita. Y es que el volante chileno, quien había retornado a Medio Oriente tras abandonar a mediados de año, fue desvinculado por el club que dirige José Luis Sierra, tras la eliminación de la asiática, a manos del Al Hilal.

"La Junta Directiva decide cancelar el contrato de Luis Jiménez", señaló la institución -donde también milita el nacional Carlos Villanueva- en un escueto comunicado a través de su cuenta de Twitter. Esto, tras el bajo rendimiento mostrado en el equipo, en el que alcanzó a disputar 149 minutos por la competencia doméstica y 320 en la Liga de Campeones saudí.

El ex no lo estaba pasando bien en el cuadro árabe. Y es que el Mago fue objeto de amenazas de muerte tras su opaco desempeño. Así lo denunció en su cuenta oficial de Instagram. "Es verdad, no he sido el mejor, pero tampoco el peor. Sin embargo, soy el único al que abuchean cuando entro al campo de juego o cuando pateo la pelota", expresó.

"Entiendo que me culpen porque esperan que sea yo el que mejore los resultados. Por favor, solo quiero pedir una cosa: respeto fuera del campo de fútbol, porque mis niños y yo hemos recibido incluso amenazas de muerte", agregó en la red social.

Ahora, el chileno se prepara para volver al país, aunque tendría pocas posibilidades de encontrar equipo en la presente temporada, ya que necesita de la autorización de la FIFA para defender más de dos clubes en un año.