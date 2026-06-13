Al inicio: Brasil aplica una ley aterradora y Marruecos busca resolver su dilema

La primera jornada del Grupo C del Mundial 2026 enfrenta a Brasil, la selección más laureada de la historia, contra Marruecos, una de las mejores de África en los últimos años.

Para Brasil, que busca su sexto título, y para Marruecos, que quiere seguir haciendo historia tras ser la primera selección árabe y africana en llegar a semifinales en 2022, el encuentro es clave.

Un récord brasileño que no se detiene

La Canarinha es la única selección que ha jugado todas las Copas del Mundo desde 1930 y, en 2026, sumará su participación número 23.

Pese a terminar quinta en la eliminatoria, la Confederación Brasileña confía en la experiencia del técnico italiano Carlo Ancelotti para recuperar el trono mundial, ausente desde 2002.

Además, Brasil nunca ha perdido un partido inaugural desde 1934, según «Squawka».

En los últimos 20 partidos inaugurales del Mundial, Brasil ha sumado 17 victorias y 3 empates, sin perder, por lo que ante Marruecos buscará extender a 21 su racha invicta en 92 años.

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Además, frente a selecciones africanas mantiene un dominio claro: siete triunfos en ocho encuentros.

Además, Brasil domina el historial ante selecciones africanas en Mundiales: siete victorias en ocho encuentros.

Solo Camerún venció a Brasil, 1-0 en la fase de grupos del Mundial 2022.

Ahora Marruecos aspira a imitar a los “Leones Indomables” y ser el segundo equipo del continente en lograrlo.

Marruecos busca romper la maldición del debut.

Marruecos llega con confianza tras alcanzar la final de la Copa Africana de Naciones 2025, aunque aún no tiene campeón.

Pese al buen momento de los «Leones del Atlas», hay una estadística negativa: nunca han ganado un partido inaugural de la Copa del Mundo, según «Squawka».

En sus seis participaciones anteriores, perdió tres veces y empató las otras tres, por lo que la victoria inaugural sigue pendiente.