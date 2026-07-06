Al igual que en el caso de Balojón... ¿Intervendrá el primer ministro británico para anular la expulsión de Kwanasa?

Un ministro inglés sugirió que Sir Keir Starmer, ex primer ministro británico, podría contactar a la FIFA para anular la sanción a Garrel Quansah tras su expulsión contra México.

En la madrugada del lunes, Inglaterra venció 3-2 a la anfitriona México en octavos, en un partido lleno de emoción y polémica.

Inglaterra se medirá a Noruega en cuartos, pero sin Kwansa, expulsado al inicio del segundo tiempo ante México.

Aunque el reglamento de la FIFA impide anular tarjetas, el precedente de Folarin Balogun, quien jugó tras ser expulsado, abre la puerta a la esperanza.

Balogun debía perderse el encuentro del martes contra Bélgica, pero, de forma inusual, la FIFA suspendió su sanción de un partido por un año tras la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según varios medios.

Trump, amigo cercano del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habría llamado a los directivos para que revisaran la roja a Balogun ante Bosnia.

Algunos especulan que el líder laborista Keir Starmer, encargado temporal de los asuntos de Estado, podría intentar un gesto similar para anular la suspensión de Kwanasa antes de dejar el cargo.

En «Sky News» se lo preguntaron a la ministra de Educación Infantil e Igualdad, Olivia Bailey, que respondió: «Los políticos no deben interferir en el deporte».

Y añadió, según recoge el diario inglés «Metro»: «Pero, conociendo al primer ministro, es probable que ya le esté enviando un mensaje de texto (a Infantino)».

Starmer, como millones de aficionados, siguió el partido de Inglaterra y, tras la victoria, tuiteó: «Uno de los mejores partidos de Inglaterra que he visto. Nos hemos clasificado para cuartos».

No está claro si Bailey hablaba en serio, pero, dada la polémica en torno a Balagun, Trump e Infantino, lo mejor es que Starmer se mantenga al margen.







