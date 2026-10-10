El italiano Simone Inzaghi y el neerlandés Jens Vesseng optaron por disputar el clásico entre Al-Hilal y Al-Ittihad, esta tarde del sábado, dentro de la octava jornada de la Liga Roshn saudí, con dos alineaciones que encierran una gran dosis de audacia y riesgo, después de que ambos técnicos decidieran apoyarse en un único mediocentro de contención, en un movimiento que podría dotar a los dos equipos de una fuerza ofensiva adicional, pero que, a cambio, deja espacios delicados por delante de la defensa.

El rasgo más destacado de esta audacia radica en que Al-Ittihad confía únicamente en Dion Lopy en la posición de pivote, mientras que el portugués Rúben Neves asume esa misma función en Al-Hilal, con la presencia de Ahmed Al-Ghamdi y Houssem Aouar junto a Lopy, y Nasser Al-Dawsari y Simon Boabre junto a Neves. Es una elección que ofrece a los entrenadores más opciones en la progresión y la creación de juego, pero que coloca a un solo jugador en cada equipo ante una gran responsabilidad para proteger la zona interior y detener los ataques del rival.

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Un único pivote: aventura en el corazón del campo

La peligrosidad de esta elección aumenta ante dos equipos que cuentan con elementos ofensivos capaces de moverse entre líneas y aprovechar los espacios. Si los centrocampistas se adelantan para presionar o apoyar en ataque, Lopy y Neves podrían encontrarse ante situaciones complicadas para cubrir el espacio a su espalda, especialmente al perder el balón y en la rápida transición del rival. Y en este tipo de enfrentamientos, un solo pase exitoso en profundidad puede superar por completo la línea del medio campo y poner a la defensa directamente bajo presión.

En contrapartida, la idea no carece de ventajas claras; apoyarse en un único mediocentro de contención permite aumentar el número de jugadores en las zonas ofensivas y otorga al equipo una mayor flexibilidad para hacer circular el balón y presionar al rival. Pero el éxito de este plan depende de la capacidad de los demás centrocampistas para replegar con rapidez y colaborar en defensa, además del compromiso colectivo para cerrar los espacios e impedir que el rival aproveche las zonas que rodean al pivote.

La alineación oficial de Al-Hilal y Al-Ittihad

Al-Hilal afronta el enfrentamiento con un once dirigido por Yassine Bono bajo los palos, con la presencia de Theo Hernández, Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti y Mohammed Al-Mahzari en defensa, mientras que Neves lidera el centro del campo con el apoyo de Nasser Al-Dawsari y Simon Boabre. En ataque, Inzaghi confía en Gabriel Martinelli, Marcos Leonardo y Ollie Watkins para aprovechar los espacios y llegar a la portería de Al-Ittihad.

Alineación de Al-Hilal:

Portería: Yassine Bono.

Defensa: Mohammed Al-Mahzari, Hassan Tambakti, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández.

Centro del campo: Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves, Simon Boabre.

Ataque: Gabriel Martinelli, Marcos Leonardo, Ollie Watkins.

Al-Ittihad, por su parte, se apoya en Predrag Rajković bajo los palos, y por delante de él, Faris Abdi, Danilo Pereira, Carlo Siميć y Muhannad Al-Shanqiti; mientras que Dion Lopy ocupa el rol de pivote por detrás de Ahmed Al-Ghamdi y Houssem Aouar. Lideran la línea ofensiva el tridente de Steven Bergwijn, Youssef En-Nesyri y Marwan Al-Sahafi, en una alineación que otorga a Vesseng variadas opciones ofensivas, pero que exige una gran disciplina de los centrocampistas al perder el balón.

Alineación de Al-Ittihad:

Portería: Predrag Rajković.

Defensa: Faris Abdi, Danilo Pereira, Carlo Simić, Muhannad Al-Shanqiti.

Centro del campo: Dion Lopy, Ahmed Al-Ghamdi, Houssem Aouar.

Ataque: Steven Bergwijn, Youssef En-Nesyri, Marwan Al-Sahafi.

Y entre el deseo de Inzaghi de imponer el dominio ofensivo y la aspiración de Vesseng de prolongar sus buenos resultados, la pugna en la zona medular podría convertirse en el factor más importante para decidir el clásico, pues la audacia en la alineación puede otorgar a uno de los dos equipos una ventaja ofensiva, pero también puede transformarse en un punto débil si el rival logra aprovechar los espacios a la espalda del único pivote. Y la pregunta ahora es: ¿quién conseguirá convertir este riesgo en beneficio, y quién pagará su precio en uno de los enfrentamientos más destacados de la jornada?