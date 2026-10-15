Una estadística demoledora ha revelado que los cuatro grandes clubes de la Roshn Saudi League —Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli y Al Ittihad— han perdido más de mil millones de euros en apenas cinco años.

El Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES) ha elaborado un nuevo estudio que desvela las pérdidas económicas de los clubes en las ligas mundiales en lo relativo a la compra de jugadores y su posterior reventa, o a la caída de su valor de mercado.

El estudio se limitó a los últimos cinco años, concretamente desde el mercado de fichajes del verano de 2022, es decir, el año previo a la revolución que vivió la liga saudí con la contratación de estrellas del fútbol mundial.

Según este estudio, quedó claro que Al Hilal es el club con mayores pérdidas a nivel económico en el mundo, con 502 millones de euros perdidos del total de las operaciones que cerró en los últimos cinco años.

Esas pérdidas se dividieron en dos apartados: el primero son 315 millones de euros, que es la diferencia entre el precio de compra de los jugadores y su posterior venta.

El segundo son 187 millones de euros, las pérdidas que ha asumido con sus jugadores actuales en cuanto a su valor de mercado presente, comparado con la cifra que se pagó para contratarlos.

Lo llamativo es que los cuatro grandes clubes de la liga saudí aparecen entre los seis primeros puestos de esa lista: Al Nassr es tercero con unas pérdidas de 229 millones de euros, Al Ittihad quinto (175 millones) y Al Ahli sexto con pérdidas de 134 millones de euros.

De este modo, los grandes clubes saudíes han perdido 1.040 millones de euros en los últimos cinco años, al comparar el coste de la contratación de los jugadores con su posterior venta o con la caída de su valor de mercado en la actualidad.

Cabe recordar que entre los seis primeros puestos aparecen dos clubes ingleses: el Manchester United ocupa el segundo lugar, por detrás de Al Hilal, con unas pérdidas de 405 millones de euros, mientras que el Tottenham es cuarto con pérdidas de 188 millones.