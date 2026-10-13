El alemán Jens Wiesing, director técnico del Al Ittihad, se desligó de la responsabilidad por la derrota ante el Shabab Al Ahli en la Liga de Campeones de Asia Élite, y señaló varios otros motivos detrás de ese tropiezo.

El Al Ittihad cayó ante su invitado Shabab Al Ahli por 1-2, en el partido que disputaron ambos la noche del martes, en el estadio Al Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Wiesing declaró en la conferencia de prensa posterior al encuentro, en palabras recogidas por el diario saudí "Asharq Al Awsat": "Estoy triste por la derrota, queríamos ganar para compensar la derrota en la liga".

El Al Ittihad perdió por segundo partido consecutivo, después de caer ante su anfitrión Al Hilal por 1-3, el pasado sábado, en la octava jornada de la Liga Roshn saudí.

Sobre el motivo de la derrota, explicó: "Recibimos dos goles por errores sencillos que luego complicaron la tarea. Mi trabajo como entrenador es trabajar con los jugadores. Fuimos mejores en la segunda parte, llegamos a la portería del rival, pero no tuvimos acierto".

Y añadió: "Jugamos con tres delanteros porque teníamos más centros, y se podía aprovechar alguno de esos centros. No jugamos bien el partido, tuvimos muchas ocasiones y podíamos haber estado mejor".

Y agregó: "El único motivo es el mal inicio. Vi las estadísticas: teníamos por completo la posesión del balón con un porcentaje elevado, y eso es prueba del control. Intentamos cambiar el partido y no lo logramos".

Y continuó: "No olvidemos que tuvimos un partido difícil hace dos días, con lo complicado de las circunstancias, y eso nos afectó, pero no es una excusa".

Y prosiguió: "Después de la derrota, la opinión que habla de cambiar a los jugadores es fácil. Ya lo hicimos antes y ganamos, pero tras la derrota hablar resulta fácil. Cuando tomo una decisión, lo hago en base al análisis".

Y completó: "El primer parón largo puede tener influencia. Queríamos volver con fuerza, pero eso no ocurrió. Hay jugadores que estuvieron mucho tiempo sentados sin jugar, y eso influye, pero trabajamos bien en este periodo y no tuvimos acierto a nivel de resultados".

Y concluyó: "Antes del parón cometimos algunos errores, pero tuvimos el acierto de conseguir buenos resultados, y eso es lo que se diferencia de lo que ocurre ahora. Mi trabajo, al ganar o al perder, es analizar todos los asuntos y después trabajar en corregirlos".

Este tropiezo es el segundo consecutivo del Al Ittihad en el torneo asiático, tras el empate 1-1 ante el Al Shamal catarí en la primera jornada de la fase de liga.

El casillero del Al Ittihad se quedó en un único punto, con el que ocupa el duodécimo puesto en la clasificación del grupo Oeste del torneo asiático.