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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Al-Harifi afirma en un vídeo: «Donis ha hecho retroceder a Arabia Saudí 20 años y el 90 % de los jugadores carecen de cultura»

España vs Arabia Saudí
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G. Donis
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Grecia

El entrenador griego ha recibido duras críticas.

Fahd Al-Harifi, exestrella del fútbol saudí, criticó al seleccionador griego Georgios Donis tras la goleada de España a Arabia Saudí en el Mundial 2026, y afirmó que ha hecho retroceder 20 años a la “Selección Verde”.

La selección saudí cayó 0-4 ante España este domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

En el programa «Dorina Ghir» de la cadena «Al-Saudiya», afirmó: «Los jugadores pueden asumir parte de la culpa, pero no son la causa principal; en mi opinión, el cuerpo técnico y la dirección deben asumir la mayor responsabilidad».

Explicó: «No tiene sentido que el entrenador dirija los amistosos de una forma y, ante España, juegue de otra, porque tenía miedo de la selección española y provocó que los jugadores también temieran el partido».

Y añadió: «No se trata de acumular jugadores atrás. Si hubiéramos mantenido nuestro sistema, 4-4-2 o 4-3-3, no habríamos encajado tres goles en veinte minutos pese a tener siete defensas».

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«Así, con este juego, retrocedimos 20 años: pasamos 90 minutos en nuestra mitad, cometiendo errores».

Y se preguntó: «¿Es profesional traer a un entrenador del Golfo y confiarle la responsabilidad del Mundial 12 o 15 días antes del torneo?».

Además, criticó que la Federación Saudí haya cambiado muchos entrenadores y que el 90 % de los jugadores carezcan de cultura y potencial, al tiempo que lamentó el retraso en la naturalización y la falta de talento.

Concluyó: «Es el peor partido de Arabia Saudí en un Mundial; España lo jugó como un entrenamiento».

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