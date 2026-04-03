Al-Hammadi: Irak se ha forjado a base de paciencia... y hemos recorrido el camino más largo hacia el Mundial

El delantero iraquí Ali Al-Hammadi ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del fútbol iraquí, tras llevar a la selección de su país a la fase final del Mundial de 2026 al marcar el primer gol en la valiosa victoria por 2-1 sobre Bolivia, en el partido que dio a los «Leones del Éufrates» el pase al Mundial.

En declaraciones al sitio web británico «TalkSport», Al-Hammadi, de 24 años, expresó su enorme alegría por este logro, y destacó que el camino hacia la clasificación no estuvo sembrado de rosas, sino que estuvo lleno de desafíos, tanto por la duración de las eliminatorias como por las dificultades de los viajes entre continentes.

El delantero iraquí explicó que la selección de su país recorrió el camino más largo hacia el Mundial, ya que disputó 21 partidos en la fase de clasificación, más que cualquier otra selección, y señaló que los largos viajes, que superaron las 30 horas debido al cierre del espacio aéreo, fueron una de las principales dificultades a las que se enfrentó el equipo.

Al-Hammadi dijo: «Irak es un país forjado en la paciencia y la fuerza, y lo que se ha logrado es un día que permanecerá imborrable en la memoria», añadiendo que la alegría por la clasificación se convirtió en una gran celebración popular, ya que más de 46 millones de iraquíes de todo el mundo siguieron el partido.

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El jugador habló de su profundo vínculo con su patria a pesar de haber crecido en el Reino Unido, diciendo: «Nací en Irak y crecí en Gran Bretaña, pero mi pertenencia a Irak no cambia, y lo que ocurrió fue como un sueño».

Al-Hammadi se está preparando actualmente para recuperar su plena forma con su club inglés, el Luton Town, tras una larga ausencia esta temporada por lesión, ya que solo ha disputado ocho partidos.

Con el inicio del Mundial a la vuelta de la esquina, el joven delantero busca recuperar su forma para estar en plena forma cuando Irak se enfrente a las selecciones de Francia, Noruega y Senegal en la fase de grupos.