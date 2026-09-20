La quinta jornada de la competición fue testigo de varias actuaciones individuales destacadas, después de que más de un jugador lograra dejar su huella con su equipo, ya fuese marcando goles o liderando a su equipo hacia la victoria, en una jornada cargada de numerosos momentos especiales.

Ammar Al-Ghamdi, jugador del Al-Ittihad, encabezó la lista de las principales estrellas de la jornada, después de ofrecer uno de los partidos más contundentes a nivel individual, mientras que varios otros jugadores tuvieron una actuación destacada pese a la diferencia en los resultados de sus equipos entre victorias, empates y derrotas.

Ammar Al-Ghamdi, la estrella de la jornada

Ammar Al-Ghamdi mereció el título de estrella de la quinta jornada tras desempeñar el papel más destacado en la victoria del Al-Ittihad sobre el Al-Faisaly por 3-1, en un partido en el que el jugador se impuso como una de las claves más importantes del triunfo.

Al-Ghamdi no se conformó con contribuir en el rendimiento ofensivo, sino que se encargó de anotar los tres goles del Al-Ittihad, para conducir a su equipo a sumar los tres puntos y acaparar todos los focos entre todos los jugadores de la jornada.

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El hat-trick de Al-Ghamdi lo convirtió en el protagonista con la huella más clara de la jornada, después de traducir en goles las ocasiones que tuvo, y ofrecer un partido excepcional a nivel individual, para ser el primer nombre en la lista de los cinco mejores jugadores.

Abdulmajeed Al-Sharif, doblete pese a la derrota

Y a pesar de que el Al-Taawoun salió derrotado ante el Al-Riyadh por 4-3, Abdulmajeed Al-Sharif logró dejar su propia huella tras marcar dos goles en un partido que vio siete goles y una gran emoción hasta el pitido final.

Al-Sharif ofreció un rendimiento ofensivo notable, ya que fue uno de los elementos más destacados que mantuvieron el peligro del Al-Taawoun durante todo el partido, antes de que el enfrentamiento terminara con la derrota de su equipo por un solo gol de diferencia.

El doblete de Al-Sharif confirma que el brillo individual no siempre está ligado al resultado del equipo, después de que el jugador del Al-Taawoun lograra marcar dos goles destacados, para reservar su lugar entre los principales jugadores de la quinta jornada.

Daniel Al-Habib, un doblete que lidera al Al-Feiha

Daniel Al-Habib continuó su brillante actuación durante la quinta jornada, después de desempeñar un papel decisivo en la gran victoria del Al-Feiha sobre el Al-Najma por 4-0, en un partido en el que su equipo dominó y logró decidir el enfrentamiento con cuatro goles.

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Al-Habib logró marcar un doblete durante el encuentro, para ser una de las principales razones de la amplia victoria que consiguió el Al-Feiha, después de traducir su presencia ofensiva en dos goles que contribuyeron a confirmar la superioridad de su equipo.

El doblete situó a Al-Habib entre la lista de jugadores que dejaron una clara huella ofensiva en la jornada, especialmente porque sus goles llegaron en un partido que terminó con una gran victoria y en el que el Al-Feiha mantuvo su portería a cero.

Jefferson Ramos, un gol que le da los puntos al Al-Fateh

Jefferson Ramos solo necesitó un gol para entrar en la lista de las principales estrellas de la jornada, después de marcar el gol de la victoria del Al-Fateh sobre el Al-Orobah por 1-0, en un enfrentamiento que su equipo resolvió con un gol sin respuesta.

El gol de Ramos le dio al Al-Fateh los tres puntos, después de que el jugador lograra aprovechar la ocasión que se le presentó y convertirla en un gol que fue suficiente para decidir el partido a favor de su equipo.

Y a pesar de que el partido no vio un gran número de goles, el valor del gol de Ramos fue enorme, porque llegó en un enfrentamiento que terminó por un solo gol de diferencia, para convertirse el jugador en el protagonista del momento decisivo y conducir a su equipo a salir con los puntos completos.

Luay Al-Obaidi, una nueva huella con el Al-Hilal

Luay Al-Obaidi continuó apareciendo de forma destacada con el Al-Hilal, después de lograr marcar un gol durante el empate de su equipo ante el Al-Jabalain por 3-3, para confirmar una vez más su capacidad de dejar una huella ofensiva en los partidos del equipo.

El gol de Al-Obaidi llegó en un enfrentamiento que vio seis goles, en el que el Al-Hilal y el Al-Jabalain ofrecieron un partido abierto y emocionante, antes de que cada equipo se conformara con obtener un solo punto al final del encuentro.

Y a pesar de que su gol no fue suficiente para dar la victoria al Al-Hilal, la continuidad de Al-Obaidi apareciendo de buena forma y su gol en la quinta jornada lo convirtieron en uno de los nombres que merecen estar presentes en la lista de los cinco mejores jugadores de la jornada.

Y al final, Ammar Al-Ghamdi fue el nombre más destacado de la quinta jornada gracias a su triplete que llevó al Al-Ittihad a la victoria, mientras que Abdulmajeed Al-Sharif, Daniel Al-Habib, Jefferson Ramos y Luay Al-Obaidi completaron la lista de los jugadores que marcaron la diferencia con sus goles y sus huellas ofensivas con sus equipos.