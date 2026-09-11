James Rodríguez (35) finalmente no jugará en Italia, según informan diversos medios internacionales. A pesar del interés concreto del club de la Serie B Avellino, el centrocampista ha optado por regresar a Atlético Nacional en su país natal, Colombia. Su compatriota Juan Cuadrado (38) ya ha sido presentado en la Liga DIMAYOR, aunque en Millonarios FC.

James estaba muy cerca de fichar por el Avellino, donde el icono italiano Alessandro Nesta es el máximo responsable. El club veía en el internacional, con 131 partidos, la pieza que faltaba en su lucha por el ascenso a la Serie A.

James puede llegar gratis tras su salida del club de la Major League Soccer Minnesota United y, por tanto, tenía varios clubes entre los que elegir, aunque parecía cuestión de tiempo que estampara su firma en Italia. En un giro sorprendente, Atlético se ha hecho ahora con su firma. Lo más probable es que sea presentado dentro de unos días.

James está considerado como uno de los mejores jugadores colombianos de todos los tiempos y debe ese estatus, entre otras cosas, al Mundial de 2014, donde brilló con, entre otras acciones, una volea maravillosa, ganadora del Premio Puskás, contra Uruguay.

Aquel torneo le valió un gran traspaso al Real Madrid, que abonó unos ochenta millones de euros al AS Monaco. James, que más tarde jugó en el Bayern de Múnich, Everton, Al-Rayyan, São Paulo, CA Banfield y Club León, reservó sus mejores actuaciones para la selección nacional.

A diferencia de James, Cuadrado ya ha sido presentado en el país sudamericano. El lateral derecho disputó nada menos que 314 partidos con la Juventus, y también jugó, entre otros equipos, en el Chelsea, Inter, Fiorentina y Atalanta.

El internacional, con 116 partidos, ha firmado hasta mediados de 2027 en Bogotá y su nuevo club lo define como 'uno de los futbolistas colombianos más destacados de las últimas décadas'.



