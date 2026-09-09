«Por supuesto, en el Bayern también hemos seguido de cerca a Bradley», confirmó el director deportivo del campeón récord del fútbol alemán en una entrevista con Sport Bild.

Sin embargo, el paquete económico global acabó siendo demasiado elevado como para que el conjunto muniqués siguiera adelante con el fichaje del atacante francés. «Cuando escuchas esas cifras, para nosotros fue demasiado», afirmó Eberl.

Barcola había cambiado de club en el último periodo de fichajes por una cantidad cercana a los 125 millones de euros, de Paris Saint-Germain al Liverpool. En los Reds, el jugador de 24 años está llamado a tomar el relevo de Mohamed Salah, que había dejado el LFC tras nueve años.

Tanto este verano como ya el verano pasado, Barcola había sido vinculado en repetidas ocasiones con un cambio al Bayern de Múnich. El contacto entre Eberl y el francés existía desde hacía algo más de tiempo: en su día, el actual director deportivo del FCB quiso llevarlo al RB Leipzig, a la Bundesliga.

«Sinceramente, conozco a Bradley ya de mi etapa en Leipzig. Quise llevarlo al RB. Entonces nos sentamos juntos y lo hablamos. Por eso tenía una relación más cercana con Bradley. Así que siempre hubo interés», desveló Eberl.

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¿Quién fichó por el Bayern de Múnich en lugar de Bradley Barcola?

El campeón récord del fútbol alemán tenía finalmente a Barcola en su lista antes de la pasada temporada como candidato para relevar a Leroy Sané y Kingsley Coman, que se marcharon, pero al final se decidió por Luis Díaz, que llegó a la Säbener Straße procedente del Liverpool por 70 millones de euros de traspaso.

Una decisión que acabaría demostrando ser totalmente acertada para el Bayern. En su primera temporada con la camiseta del FCB, Díaz se convirtió de inmediato en una pieza indispensable del equipo del técnico Vincent Kompany: en 55 partidos entre todas las competiciones, firmó 27 goles y 23 asistencias.

«Con Luis Díaz tomamos una decisión que también fue costosa, pero en otra dimensión respecto a Bradley. Además, Díaz es un jugador por el que la gente va al estadio. Estamos extremadamente felices con él», sentenció Eberl.