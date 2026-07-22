Según «A Bola», el Sporting de Lisboa quiere fichar al delantero de 20 años del Watford.

El Sporting ofrecería unos 15 millones de euros, mientras que Watford pide alrededor de 20 millones; sin embargo, se espera un acuerdo.

El australiano llegó al Watford hace un año procedente del Bayern Múnich por tres millones, así que la operación le reportaría una plusvalía considerable.

Además, el Bayern, que conserva el 50 % de los derechos de reventa, recibiría la mitad del pago.

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Nestory Irankunda participará con Australia en el Mundial de 2026.

La temporada pasada marcó cuatro goles y dio cinco asistencias en 42 partidos con el Watford, que acabó 16.º y no ascendió.

En el Mundial de EE. UU., Canadá y México, el jugador de 20 años entró en la lista de 26 de Australia y jugó los cuatro partidos hasta la eliminación en dieciseisavos contra Egipto, marcando un gol.

Nunca debutó con el primer equipo del Bayern, donde solo jugó con el filial y el sub-19 en la Youth League. Al marcharse, criticó la falta de comunicación del club bávaro.