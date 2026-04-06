Al-Faraj lo desvela... ¿Dejará el Fondo de Inversiones de Arabia Saudí de apoyar a los clubes de la élite?

El famoso periodista deportivo Walid Al-Faraj ha suscitado una gran polémica en los círculos deportivos tras publicar una serie de tuits en la plataforma «X», en los que abordaba la situación del fútbol saudí, tanto a nivel de clubes como de la competición nacional, además de la situación de la selección nacional, a la luz de los retos actuales de cara al Mundial de 2026.

La temporada actual está siendo testigo de una feroz competencia por el título de la Liga Roshen entre Al-Nassr, Al-Hilal y Al-Ahli, mientras que la selección saudí sufre un claro retroceso de cara al Mundial de 2026.

Al-Faraj habló sobre sus previsiones respecto al futuro de la inversión del Fondo de Inversiones Públicas en los grandes clubes, señalando la posibilidad de que se acelere su salida en el próximo periodo, y afirmó que el fondo ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la estructura legal, administrativa y de marketing, pero subrayó que el regreso de cada club a su propia gestión le otorgará una identidad propia, lo que fue uno de los secretos de la competitividad en el pasado dentro de la Liga Saudí Roshen.

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Asimismo, señaló que existen amplias demandas por parte de diversos sectores deportivos para que se lleven a cabo cambios radicales en la forma de gestionar el fútbol saudí, especialmente en lo que respecta a la selección absoluta, y afirmó que ignorar estas demandas podría hacer que los responsables se enfrentaran a una responsabilidad directa sobre los resultados de la selección en la próxima etapa, ya sean positivos o negativos.

En un contexto relacionado, Al-Faraj abogó por la necesidad de realizar una evaluación exhaustiva de la experiencia de la adquisición y la centralización de los fichajes, así como del impacto que ha tenido el recurso a la experiencia extranjera en el desarrollo de la liga, las selecciones y los árbitros, exigiendo que este estudio sea realista y objetivo en beneficio del fútbol saudí.

Concluyó sus declaraciones expresando su preocupación por la situación del Al-Ittihad, afirmando que el equipo ha perdido su espíritu y su identidad característicos, y señalando que el gran retroceso tras la exitosa temporada 2025 refleja la acumulación de errores administrativos, financieros y técnicos, al tiempo que deseaba que el «Decano» volviera a su nivel habitual y recuperara su personalidad dentro del campo.

El Fondo de Inversiones Públicas había adquirido los clubes Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Nassr y Al-Hilal, a partir de la temporada 2023-2024, en el marco de un proyecto de desarrollo integral del fútbol saudí, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de los clubes a nivel administrativo y financiero, y reforzar su capacidad para atraer a las principales estrellas mundiales, lo que contribuirá a aumentar la competitividad y elevar el valor de mercado de la liga.