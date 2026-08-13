Nuevos acontecimientos han revelado una sorpresa que podría trastocar los planes del Al-Ahli saudí tras la salida del alemán Matthias Jaissle de la dirección técnica del equipo, luego de que la dimisión del entrenador pasara de ser una crisis técnica a una posible oportunidad económica para la directiva del "Aristócrata".

Jaissle había decidido dimitir de la dirección técnica del Al-Ahli saudí y marcharse a trabajar al Newcastle United inglés, y ello tan solo hace unos pocos días.

El periodista Waleed Al-Farraj explicó a través de su nuevo programa en "Rotana Sport" que el Al-Ahli espera recibir 55 millones de riales, que representan el valor de la cláusula de rescisión vinculada al contrato de Jaissle, tras la decisión del entrenador de dimitir de su cargo.

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La marcha de Jaissle sigue planteando numerosos interrogantes dentro del Al-Ahli, especialmente porque el equipo se prepara para una nueva temporada repleta de compromisos, lo que obliga a la directiva a moverse con rapidez para reorganizar el proyecto técnico antes del inicio de las competiciones.

En paralelo al caso Jaissle, los pasillos del Al-Ahli viven amplios movimientos durante el actual periodo de fichajes, ya que la directiva busca la contratación de un nuevo jugador en la posición de pivote defensivo, para reforzar la línea media y dotar al equipo de opciones adicionales.

El Al-Ahli tiene previsto comenzar su andadura en la nueva temporada enfrentándose al Al-Diriyah, recién ascendido a las competiciones de la Liga Roshn, este jueves por la noche.