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SRI LANKA-SAUDI-DIPLOMACYAFP

Traducido por

Al Faraj lo anuncia: Al Waleed bin Talal se acerca a una decisión histórica en el Al Hilal

Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
1ª División
Arabia Saudita

Al Zamalek se encamina hacia una etapa excepcional

El príncipe Al Waleed bin Talal, presidente de Kingdom Holding Company, propietaria del club Al Hilal, se acerca a una decisión histórica y sin precedentes en el fútbol saudí.

El príncipe saudí había adquirido el 70% de las acciones del club Al Hilal el pasado mes de abril, en virtud de un contrato vinculante firmado entre Kingdom Holding Company y el Fondo de Inversión Pública saudí.

El periodista saudí Waleed Al Farraj afirmó que se espera que el príncipe Al Waleed bin Talal solicite elevar su porcentaje de propiedad en el club Al Hilal hasta el 100%, con lo que se convertiría en el primer club popular saudí en pasar por completo a manos privadas.

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Esto llega después de que el Ministerio de Deportes saudí anunciara ayer miércoles el traspaso de su porcentaje de propiedad en los cuatro grandes clubes (Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli), que asciende al 25%, al Fondo de Inversión Pública saudí.

1ª División
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Las declaraciones de Al Farraj se consideran importantes, sobre todo porque llegaron a través de su programa "Rotana Sport con Waleed", que presenta en el canal "Rotana Khalijiya", propiedad originalmente del príncipe Al Waleed bin Talal.

Cabe recordar que Al Hilal es el único club de entre los cuatro grandes que ha salido del paraguas del Fondo de Inversión Pública saudí, con la expectativa de que los otros tres clubes lo sigan durante el próximo periodo.

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