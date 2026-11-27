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El periodista Walid Al Faraj ha revelado nuevos detalles de lo que ocurre dentro del Al Hilal, relacionados con los movimientos del italiano Simone Inzaghi, entrenador del equipo, y con medidas que la directiva ha adoptado contra varios jugadores, en medio de la polémica entre la afición por el bajón de rendimiento de las últimas semanas.

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Al Faraj contó, durante su intervención en el programa «Rotana Sport con Walid», que Inzaghi se reunió con tres de los jugadores más importantes de la plantilla para analizar los errores que cometieron en los últimos partidos y explicarles las observaciones técnicas sobre su nivel, un paso con el que pretende enderezar el rumbo y recuperar la disciplina dentro del grupo.

Los movimientos no se quedaron en el cuerpo técnico. Según Al Faraj, el director deportivo Simone Hughes también mantuvo una reunión con uno de los jugadores clave del equipo y le comunicó que su rendimiento actual no es en absoluto satisfactorio, en alusión a la necesidad de que recupere el nivel que se espera de él. El vídeo que acompañaba las declaraciones mostraba al futbolista francés Theo Hernández.

Por otra parte, Al Faraj reveló que la directiva del Al Hilal impuso importantes multas económicas a varios de los jugadores más destacados por llegar tarde a un entrenamiento, una medida que refleja la voluntad del club de imponer disciplina y no tolerar excesos, sin importar la posición o el nombre del jugador dentro del equipo.

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Estos movimientos llegan en un momento en el que crece la presión de la afición sobre el Al Hilal por el bajón del equipo en algunos partidos y por las críticas cada vez mayores al rendimiento de los jugadores y a las decisiones técnicas de Inzaghi, lo que ha tensado aún más el ambiente en torno al club en los últimos días.

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Al Faraj opinó sobre la situación interna del club y comparó al Al Hilal con las grandes familias que no airean sus diferencias delante de todos, dando a entender que lo que ocurre entre bastidores no sale necesariamente a la luz, pese a que existen discrepancias de criterio.

Asimismo, señaló que la actual división entre la afición da la impresión de que existe una lucha de competencias entre el presidente del club y el director deportivo, lo que añade más interrogantes sobre la relación entre los responsables de la gestión del equipo.

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Pese a este clima, Al Faraj aseguró que la directiva del Al Hilal y el propietario del club siguen respaldando a Inzaghi, aunque le exigen mejorar el rendimiento y los resultados en la próxima etapa, en consonancia con las aspiraciones y el potencial del equipo.

Así, los últimos movimientos no parecen simples reuniones técnicas o sanciones disciplinarias aisladas, sino parte de un intento de reajustar la situación dentro del Al Hilal, en un momento en el que el entrenador, los jugadores y la directiva están sometidos a una creciente presión de la afición, a la espera de lo que muestren los próximos partidos sobre la capacidad del equipo para superar esta etapa.