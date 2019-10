Al estilo Hollywood: Esteban Paredes inauguró el "Paseo de las Estrellas" del fútbol chileno

El capitán de Colo Colo fue homenajeado por la ANFP luego de transformarse en el goleador histórico de Primera División.

Este miércoles la ANFP realizó un nuevo homenaje a Esteban Paredes, luego de convertirse en el máximo artillero de la historia del fútbol chileno al anotar el gol número 216 de su carrera en torneos de Primera División.

En la actividad, que contó con la presencia del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y del mandamás del organismo, Sebastián Moreno, se le reconoció al capitán de su marca, con la que superó al legendario Francisco "Chamaco" Valdés, al estilo Hollywood.

Esto porque el futbolista inauguró el "Paseo de las Estrellas" del balompié nacional, con una estrella que quedó inmortalizada en la sede de Quilín.

"Quiero agradecer al presidente de la ANFP, de Colo Colo, Aníbal Mosa, Marcelo Espina y Harold Mayne-Nicholls que están acá, es algo muy emotivo todo lo que he vivido estos días, todavía no le tomo el peso a ser el goleador histórico y el cariño de la gente siempre ha estado", sostuvo el ídolo de la tienda de Macul.

"Me han felicitado de varios equipos, el fútbol tiene que ser transversal para mantener el espíritu del fútbol. Mi carrera sigue, no termina acá, me levanto con las mismas ganas para seguir día tras día para superar los objetivos y barreras que se interponen. La tarea sigue, está intacta y vamos a seguir haciendo goles", lanzó.

Y respecto al término de su carrera, reconoció que "a fin de año voy a pensar que va a pasar con mi futuro, pero me gustaría seguir ligado al club en lo que viene, que es mi casa", cerró.

