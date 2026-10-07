Al estilo de la leyenda brasileña Ronaldinho, el mago español David Silva ha decidido volver oficialmente a jugar al fútbol a los 40 años de edad.

El exastro del Manchester City y la Real Sociedad había anunciado que colgaba las botas en julio de 2023 tras una grave lesión que sufrió con la Real Sociedad, siendo el duelo ante el Almería el último que disputó en los terrenos de juego europeos.

Sin embargo, la nostalgia del mago español por el rectángulo verde lo ha devuelto de nuevo a través de las puertas del club "Supreme Sha Tin", que milita en la primera división de Hong Kong, con un contrato de corta duración.





El club dio la bienvenida a este fichaje excepcional a través de su cuenta oficial de Instagram, al afirmar: "¡Nuestros fundadores han dado un gran golpe de suerte con este fichaje!", anunciando ventajas especiales para los aficionados que incluyen entre bastidores y sesiones de entrenamiento exclusivas para seguir al astro campeón del mundo.

Se espera que el fichaje estrene su debut oficial el próximo mes de noviembre, uniéndose Silva a su compatriota Aitor Aldalur, cuya incorporación anunció el club hace pocos días.

Este movimiento se considera el más destacado en la historia del fútbol de Hong Kong desde el fichaje de la leyenda uruguaya Diego Forlán por el club "Kitchee" en 2018, con lo que David Silva revive el ambiente espectacular que tantas veces brindaron las grandes leyendas del juego al volver a los terrenos de juego en experiencias únicas en Asia y Latinoamérica.

Cabe recordar que el mago brasileño Ronaldinho dio una gran sorpresa con su regreso oficial al fútbol profesional a través de las puertas del club italiano Ravenna (Ravenna FC), en la tercera división.