El Al-Merreikh anunció que lleva la crisis por el título de la pasada temporada de la Liga de Sudán ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en un escenario similar al ocurrido en el famoso caso entre Marruecos y Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones 2025, cuya resolución está prevista para finales de este mes de noviembre.

El Al-Merreikh había perdido ante el Al-Hilal por 0-1 en el partido estelar de la Liga de Sudán el pasado mes de julio, pero presentó una protesta oficial alegando la ilegalidad de la participación de algunos jugadores nacionalizados en las filas del conjunto azul.

Tras examinar el caso, el comité de apelaciones decidió considerar perdedor al Al-Hilal en el partido estelar y otorgar el título al Al-Merreikh.

Sin embargo, el Al-Hilal anunció hoy martes, con anterioridad, que el comité de apelaciones de la Federación Sudanesa resolvió aceptar la solicitud de revisión presentada por el club, y anular la decisión anterior que había otorgado los puntos del partido estelar al Al-Merreikh, proclamando así campeón de la competición al equipo azul.

Por su parte, el Al-Merreikh emitió un comunicado a través de su cuenta de Facebook, en el que rechazó la última decisión del comité de apelaciones y anunció su intención de llevar el caso ante el TAS.

El texto del comunicado del Al-Merreikh fue el siguiente:

«El club Al-Merreikh anuncia su rechazo tajante a la decisión del comité de apelaciones recientemente constituido, que resuelve aceptar la solicitud de revisión presentada por el otro club y revocar la decisión anterior que reconocía el derecho del Al-Merreikh al título de la Liga Premier. Con ello, reafirma su aferramiento a todos sus derechos y logros, y su rechazo a cualquier medida que los menoscabe.

La decisión provoca el asombro de la junta directiva, especialmente porque el anterior comité de apelaciones no se limitó a emitir su decisión a favor del Al-Merreikh, sino que elogió en sus fundamentos la apelación presentada por el club, y lo dejó constar expresamente en sus actas, lo que llevó a la Federación Sudanesa a realizar modificaciones en el reglamento de la situación de los jugadores basándose en lo que el comité concluyó en el tratamiento del caso. Esto hace que la revocación de dicha decisión sea objeto de cuestionamiento jurídico.

Las interrogantes en torno a la última decisión aumentan, dado que el club recibió una notificación oficial de la Federación que indica el traslado del caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo Internacional (TAS), en virtud de la queja presentada por el otro club con el número A/12688. Esto plantea interrogantes fundamentales sobre la base jurídica y procedimental para reexaminar el caso ante el comité de apelaciones, tras haber notificado a las partes el traslado del litigio al tribunal internacional.

Con base en todo ello y a la luz de la última decisión, la junta directiva del club Al-Merreikh tomó su resolución y decidió llevar el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo Internacional (TAS), y proceder con todas las medidas legales necesarias, apoyándose en la experiencia del club y sus antecedentes ante el tribunal, y valiéndose de las competencias jurídicas especializadas, en defensa de su derecho al título hasta que se emita la decisión definitiva.

En este sentido, la junta directiva, la afición del club, sus figuras, sus estrellas, sus medios y todos sus sectores dirigen un mensaje claro a la Federación Sudanesa de Fútbol: el Al-Merreikh es un club popular y líder, con su historia, su posición y su base extendida dentro y fuera de Sudán, por lo que no aceptará que se vulneren sus derechos ni que se menoscaben sus capacidades.

La Federación debe cumplir con sus responsabilidades en la gestión de la competición con justicia, ética e imparcialidad, además de aplicar los reglamentos sin discriminación ni selectividad.

Reafirmamos con las palabras más contundentes que el Al-Merreikh no se quedará de brazos cruzados ante cualquier medida que afecte a sus derechos, y no aceptará que se le imponga un hecho consumado ni que se manipulen sus logros, y hará frente a ello con todos los medios legales e institucionales disponibles.

Y a la fiel afición del Al-Merreikh, la junta directiva le asegura que los derechos del club no son objeto de negociación ni renuncia, y que seguirá por la vía legal hasta el final. Quien esté detrás de nosotros es un apoyo, y el compromiso entre nosotros es no dar jamás marcha atrás».