El Al-Merrikh anunció la escalada de la crisis por el título de la pasada temporada de la liga sudanesa al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en un escenario similar a lo ocurrido en el famoso caso entre Marruecos y Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones 2025, cuya resolución está prevista para finales de este mes de noviembre.

El Al-Merrikh había perdido ante el Al-Hilal por 0-1 en el partido estelar de la liga sudanesa, el pasado julio, pero el club presentó una protesta oficial alegando la ilegalidad de la participación de algunos jugadores nacionalizados en las filas del conjunto azul.

Tras estudiar el caso, el Comité de Apelación decidió considerar al Al-Hilal como perdedor en el partido estelar y otorgar el título al Al-Merrikh.

Sin embargo, el Al-Hilal anunció a primera hora de este martes que el Comité de Apelación de la Federación Sudanesa había resuelto aceptar la solicitud de revisión presentada por el club, y anular la decisión anterior que había concedido los puntos del partido estelar al Al-Merrikh, proclamando así al equipo azul campeón de la competición.

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Por su parte, el Al-Merrikh emitió un comunicado a través de su cuenta de Facebook en el que rechazó la última decisión del Comité de Apelación y anunció su intención de elevar el caso al TAS.

El texto del comunicado del Al-Merrikh fue el siguiente:

«El Al-Merrikh Sporting Club anuncia su rechazo tajante a la decisión del recién constituido Comité de Apelaciones, que resuelve aceptar la solicitud de revisión presentada por el otro club y revocar la decisión anterior que reconocía el derecho del Al-Merrikh al título de la liga de primera división, reafirmando así su aferramiento a todos sus derechos y logros, y su rechazo a cualquier medida que los menoscabe.

La decisión suscita el asombro de la junta directiva, sobre todo porque el anterior Comité de Apelaciones no se limitó a emitir su resolución a favor del Al-Merrikh, sino que en sus fundamentos elogió la apelación presentada por el club y así lo dejó constar expresamente en sus actas, algo que llevó a la Federación Sudanesa a realizar modificaciones en el reglamento sobre la situación de los jugadores basándose en el tratamiento del caso al que llegó el comité. Lo que convierte la rectificación de dicha decisión en objeto de cuestionamiento legal.

Las interrogantes en torno a la última decisión aumentan, dado que el club recibió una notificación oficial de la Federación indicando el traslado del caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo Internacional (TAS), en virtud de la denuncia presentada por el otro club con el número A/12688. Lo cual plantea cuestiones fundamentales sobre la base legal y procesal de la reconsideración del caso ante el Comité de Apelaciones, después de haber notificado a las partes el traslado del litigio al tribunal internacional.

Con base en todo ello y a la luz de la última decisión, la junta directiva del Al-Merrikh tomó su resolución y decidió elevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo Internacional (TAS), y proseguir con todos los procedimientos legales necesarios, apoyándose en la experiencia del club y sus antecedentes ante el tribunal, y recurriendo a las competencias legales especializadas, en defensa de su derecho al título hasta que se emita la decisión final.

En este sentido, la junta directiva, la afición del club, sus figuras, sus estrellas, sus medios y todos sus sectores dirigen un mensaje claro a la Federación Sudanesa de Fútbol: el Al-Merrikh es un club con gran afición y liderazgo, con su historia, su prestigio y su amplia base dentro y fuera de Sudán, por lo que no aceptará que se vulneren sus derechos ni que se menoscaben sus capacidades.

La Federación debe cumplir con sus responsabilidades en la gestión de la competición con justicia, ética y neutralidad, además de aplicar los reglamentos sin discriminación ni selectividad.

Reiteramos con las palabras más firmes que el Al-Merrikh no se quedará de brazos cruzados ante cualquier medida que afecte a sus derechos, y no aceptará que se le imponga un hecho consumado ni que se manipulen sus logros, y hará frente a ello con todos los medios legales e institucionales disponibles.

Y a la fiel afición del Al-Merrikh, la junta directiva confirma que los derechos del club no son objeto de negociación ni de renuncia, y que seguirá por el camino de la ley hasta el final, pues nuestro respaldo está detrás de nosotros y el compromiso entre nosotros es no dar marcha atrás jamás».