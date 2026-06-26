Mohamed Salah, capitán de Egipto, busca brillar ante Irán para alcanzar un hito histórico en el Mundial 2026.

Mañana sábado por la mañana, en Seattle, liderará a Egipto en la tercera jornada del Grupo 7.

Egipto lidera el grupo con 4 puntos, dos más que Irán y Bélgica, y aspira a avanzar a la siguiente ronda por primera vez.

Si marca o asiste, será el primer jugador desde James Rodríguez en 2014 en participar en goles en sus cinco primeros partidos de un Mundial, según Opta.

En 2018 jugó dos encuentros y marcó ante Rusia y Arabia Saudí, tras perderse el debut contra Uruguay por lesión.

En esta edición ha dado una asistencia ante Bélgica y luego marcó y asistió contra Nueva Zelanda.

Con tres tantos y dos asistencias, es el máximo goleador de Egipto en Mundiales.

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Por otro lado, Rodríguez fue uno de los jugadores más destacados de la edición de 2014 y cuajó una actuación sobresaliente en el torneo.

En la fase de grupos marcó ante Grecia, Costa de Marfil y Japón, además de dar dos asistencias contra los asiáticos.

En octavos marcó un doblete a Uruguay y en cuartos anotó ante Brasil.

En total, el exmadridista firmó seis goles y dos asistencias.