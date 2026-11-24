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La selección de Senegal celebró con un llamativo tuit el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que anula la decisión de la Confederación Africana de Fútbol sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025 y le devuelve el título continental en detrimento de Marruecos.

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La cuenta oficial de la selección de Senegal en la plataforma «X» reaccionó a este acontecimiento de forma polémica, tras la publicación del fallo definitivo del Tribunal de Arbitraje Deportivo este martes.

La cuenta de la selección senegalesa publicó una imagen de la ceremonia de entrega del título continental, acompañada de un breve comentario con dos estrellas y dos fechas destacadas: 18 de enero de 2026 y 24 de noviembre de 2026.

La cuenta colocó una estrella junto a cada fecha, en alusión a haber ganado el título dos veces en esas dos fechas: la primera corresponde a la final del torneo y la segunda, a la fecha de hoy, en la que se dictó la sentencia del tribunal.

Cabe recordar que el comentarista argelino Hafid Derradji publicó un tuit burlón tras el fallo , en el que afirmó que la selección senegalesa se había convertido en el primer equipo de la historia en conquistar el título dos veces en una misma edición: una en el terreno de juego y otra en los pasillos de los tribunales.

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Al parecer, la selección de Senegal recurrió al mismo método para celebrar su título y la derrota de Marruecos en esta disputa.

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Un fallo histórico

En un giro dramático que pone fin a una de las crisis más polémicas de la historia del fútbol africano, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dictó un fallo que anula la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025 y devuelve el título a Senegal, que se impuso a Marruecos sobre el terreno de juego por 1-0 tras la prórroga, con lo que se cierra un litigio que se prolongó cerca de diez meses.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo anunció este martes la anulación de la decisión del Comité de Apelación de la CAF, que había considerado que la selección senegalesa se retiró de la final y había otorgado a Marruecos la victoria por 3-0 el pasado 17 de marzo.

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En virtud del nuevo fallo, Senegal recupera el título que conquistó sobre el césped del estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, tras un partido marcado por acontecimientos excepcionales dentro y fuera del terreno de juego.

La crisis se remonta a los últimos minutos del tiempo reglamentario, cuando el marcador reflejaba un empate sin goles, antes de que el árbitro señalara un penalti a favor de Marruecos, una decisión que desató la ira de los jugadores de Senegal y de su seleccionador, Pape Thiaw.

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Varios jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego y se dirigieron a los vestuarios en señal de protesta, lo que obligó a detener el partido durante unos 10 minutos, hasta que Sadio Mané intervino para convencer a sus compañeros y a su seleccionador de regresar y completar el encuentro.

Tras la reanudación, Marruecos dispuso de una ocasión de oro para sentenciar el título, pero Brahim Díaz falló el penalti al lanzarlo a lo Panenka, y el balón acabó plácidamente en las manos del portero Édouard Mendy.

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El partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye logró marcar el gol de la victoria para Senegal y dio a su selección el segundo título de su historia, ante la conmoción de la afición marroquí, que esperaba ver a su selección coronarse en casa.

Los acontecimientos no terminaron con el pitido final, ya que se vivieron momentos de tensión y enfrentamientos verbales entre algunos periodistas marroquíes y el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, criticado por su decisión de mandar a los jugadores a los vestuarios.

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Su rueda de prensa posterior al partido fue cancelada, aunque al día siguiente pidió disculpas, mientras que la CAF decidió sancionarlo con cinco partidos por los incidentes ocurridos en la final.

Dos meses después del partido, el Comité de Apelación de la CAF adoptó una decisión por la que consideró a Senegal retirada y concedió a Marruecos la victoria administrativa por 3-0, en virtud del artículo 84 del reglamento del torneo.