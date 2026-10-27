Un club saudí ha desatado una nueva polémica en la Copa del Golfo de Clubes, similar a la del partido entre el Al Nassr saudí y el Al Wasl emiratí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

La Confederación Asiática de Fútbol anunció anteayer domingo el aplazamiento, hasta nuevo aviso, del partido entre el Al Nassr y el Al Wasl, que estaba previsto para la tarde de ayer lunes, debido a la imposibilidad del club emiratí de llegar a Arabia Saudí.

El aplazamiento provocó una ola de indignación en los círculos futbolísticos saudíes, hasta el punto de que la Federación Saudí de Fútbol emitió un comunicado en el que aseguró que todas las condiciones estaban preparadas para recibir con normalidad a la delegación del Al Wasl.

El diario saudí "Arriyadiyah" reveló una polémica similar en la Copa del Golfo de Clubes, protagonizada por el club Al Ettifaq, antes de su partido contra el Erbil iraquí, previsto para mañana miércoles, en la segunda jornada de la fase de grupos.

El diario precisó que el club Al Ettifaq envió una solicitud a la Federación del Golfo de Fútbol para aplazar el partido, alegando la imposibilidad de viajar a Irak durante el periodo actual, algo que la federación rechazó.

A pesar de ello, la directiva del Al Ettifaq tiene la intención de no viajar a Irak y de no disputar el partido en su fecha, asumiendo las sanciones que pudieran derivarse de esta decisión.

Los responsables del club saudí prevén que el equipo sea considerado perdedor del partido por un 3-0, con la imposición de una sanción económica, sin que el castigo se extienda a la anulación de sus resultados ni a su exclusión de la Copa del Golfo.

Cabe recordar que el Al Ettifaq lidera su grupo en la Copa del Golfo con 3 puntos, cosechados gracias a su victoria por 2-0 ante el Kazma kuwaití en la primera jornada.