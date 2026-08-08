Tras dos años y medio, el antiguo referente defensivo del Bayern de Múnich y de la Juventus dejó el OM, donde primero trabajó como asesor y, más recientemente, durante un año y medio como director deportivo. En una entrevista con la revista France Football, responsabilizó del fracaso de la relación a la "mediocridad" en la que el nueve veces campeón de Francia y antiguo ganador de la Copa de Europa "se hunde".

Por la misma razón, el pasado febrero el entrenador Roberto De Zerbi había dimitido de su cargo. La mediocridad está en Olympique "profundamente arraigada, por desgracia". Quiso implantar estándares que conoció como jugador durante su etapa como profesional en Italia y Alemania, pero fracasó en el intento.





Los entrenadores deben saber "cómo acariciar su ego"

En una conversación con el diario deportivo L'Equipe, Benatia se explayó especialmente sobre la generación actual de futbolistas.

El marroquí de 39 años atribuyó a esta, de forma general, una falta de pasión. Un entrenador debe "encontrar el enfoque adecuado para llegar hasta ellos" y saber "cómo acariciar su ego, entonces son capaces de correr y marcar goles".

Si uno aborda el asunto "de forma demasiado tosca", la respuesta es: "Ah, ¿pero qué quiere el entrenador? ¡Tenemos un contrato de cinco años, de todos modos lo van a despedir en seis meses!"

Benatia también negó a muchos profesionales actuales la profesionalidad y una marcada conciencia de los errores. "Cuando pierdes y fue culpa tuya, da igual si eres el delantero que falla una ocasión clarísima o el defensa que pierde de vista a su hombre, ¿cuántos de ellos se sienten realmente mal por eso? Simplemente siguen adelante. No todos, por supuesto, pero el 80 por ciento."





Getty Images





Benatia: "Con Pep teníamos reuniones de 45 minutos"

Benatia responsabiliza del uso de los smartphones y de las redes sociales de muchos de estos problemas y señaló que no es el único en sostener esa opinión.

"Cuando hablo con directores deportivos, esto sale una y otra vez. Es una nueva generación", dijo. Por culpa de los móviles, "su capacidad de concentración es muy reducida, incluso en las reuniones", añadió Benatia, antes de recordar su etapa en el Bayern y con el técnico Pep Guardiola: "Con Pep solíamos tener reuniones que duraban cuarenta y cinco minutos. Si hoy haces una de quince, tienes la sensación de que les has arrancado el corazón".

Benatia nació en Francia y se formó, entre otros lugares, en el OM. Como profesional ganó títulos con el Bayern y la Juve, antes de poner fin a su carrera en 2021, a los 34 años, en Turquía, en el Fatih Karagümrük. Tras el subcampeonato de 2024/25, el Marsella, quinto clasificado de la Ligue 1, no logró el objetivo declarado de la temporada: la clasificación para la Champions League.