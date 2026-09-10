Justo después del partido contra la AS Roma (1-1), el entrenador del Fenerbahçe, Ismail Kartal, presentó su dimisión. Con ello, el técnico también sorprendió a sus jugadores, que no se enteraron de la noticia (de forma indirecta) hasta después del partido. Sin embargo, el presidente del club, Aziz Yildirim, no ha aceptado la dimisión de Kartal.

"Esta noche he puesto mi cargo a disposición", declaró Kartal en la rueda de prensa. "He tomado esta decisión para despejar el camino para mi club. Dimito con la intención de no volver nunca más. Buenas noches a todos".

El jugador del Fenerbahçe Archie Brown fue uno de los futbolistas totalmente sorprendidos. El autor del gol se enteró de la noticia por un periodista y recibió la confirmación de su traductor. "No, no lo sabía".

La razón de fondo de la decisión de Kartal es, según Yildirim, una botella de agua que fue lanzada hacia su cabeza durante el partido. La persona que arrojó el objeto ya ha sido arrestada, según los medios turcos.

El presidente Yildirim no ha aceptado la dimisión de Kartal. "Le lanzaron una botella de agua a la cabeza del entrenador İsmail cuando el partido iba 1-1. Por eso está triste. ¡Esa es la razón! Nuestro equipo jugó bien, sumamos un punto", dijo Yildirim, entre otras cosas.

"Acabo de hablar con İsmail Kartal. Hasta que yo pare, İsmail Kartal es entrenador, técnico o lo que sea. Hasta que yo me vaya, ¡él no puede irse de aquí! Dijo que siente la presión. 'Tomo medicinas', dijo. Yo también tomo 30 medicinas", afirmó Yildirim.

El Fenerbahçe ha comenzado de manera discreta la nueva temporada de la Süper Lig, con seis puntos en cuatro partidos, por lo que la distancia con el líder Galatasaray y el perseguidor Besiktas es de cuatro y tres puntos, respectivamente.

Sin embargo, también hubo un gran éxito. Kartal llevó recientemente al Fenerbahçe por primera vez desde 2008 a la fase principal de la Liga de Campeones, al superar en las rondas previas sucesivamente a Górnik Zabrze, Sturm Graz y Olympique Lyon.

Kartal regresó este verano por segunda vez al Fenerbahçe como entrenador principal, donde ya había sido el máximo responsable entre 2014 - 2015 y 2022 - 2024. Entre 2010 y 2014 también trabajó allí como asistente de Aykut Kocaman y Ersun Yanal. Entre 1997 y 1999, el ahora turco de 65 años ya había sido además la mano derecha en el Fenerbahçe.



