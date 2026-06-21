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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Al-Dosari, tras la sorpresa de España: ¡Arabia Saudí es una de las mejores selecciones del mundo!

España vs Arabia Saudí
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Salem Mohammed Al-Dossari
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Cabo Verde

¿Qué dijo El Torindo?

Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí, hizo unas declaraciones extrañas tras la derrota por 0-4 ante España en la segunda jornada del Mundial 2026.

El conjunto árabe no creó peligro y encajó tres goles en los primeros 25 minutos, antes de que llegara el cuarto al inicio del segundo tiempo.

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Tras el encuentro, declaró en televisión: «Debemos corregir nuestros errores. La derrota es parte del fútbol e intentaremos resarcirnos ante Cabo Verde».

Y añadió: «Enfrentarnos a grandes selecciones como España nos da fuerza y experiencia para competir en un torneo de la talla del Mundial, y lo que viene será mejor».

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Concluyó: «A pesar de la dura derrota ante España, la selección saudí sigue siendo una de las más fuertes del mundo».


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