Las ruedas de prensa de Xavi todavía no son una fiesta, según se comentó este lunes en Voetbalpraat. Willem Vissers incluso añora los tiempos con Louis van Gaal como seleccionador de la selección neerlandesa.

«Cuando te haces mayor, vuelves a añorar las ruedas de prensa con Van Gaal, que tenía una respuesta fantástica para cada pregunta», analiza Vissers sobre la comparecencia del técnico español de este lunes.

«Va a ser trabajar duro para la prensa», añade su colega Sjoerd Mossou. «Este hombre simplemente responde de forma muy correcta. Con conceptos generales. En realidad, todo se reduce a que a Xavi le gusta la franqueza neerlandesa, siempre y cuando él no tenga que participar en ella.»

Mossou tiene sus dudas sobre la convocatoria confeccionada por Xavi. «Si te fijas puramente en la convocatoria... También podría haber sido la convocatoria de Aad de Mos, Dick Advocaat o Kenneth Perez. Es una especie de término medio. De su política de convocatorias y de su presentación todavía se puede deducir muy poco.»

Según Kenneth Perez, Xavi podría haber lanzado una declaración de intenciones de inmediato. «Dejar fuera a Van Dijk habría sido lo más importante. Todas las demás decisiones daban un poco igual y no se trataba de jugadores realmente súper importantes para la selección neerlandesa.»

Xavi ha hablado recientemente y en profundidad con Van Dijk sobre su futuro en la selección neerlandesa. El defensa central seguirá siendo internacional y también mantendrá el brazalete de capitán.