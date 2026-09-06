A pesar de los sonados fichajes que ha cerrado el Al-Hilal saudí desde el inicio del pasado mercado invernal de fichajes hasta ahora, Mohamed Al-Deayea, leyenda del club, no tiene intención de conformarse con eso.

Lee también: Un nuevo trauma: Fesing, la aterradora "pesadilla" del Al-Nassr en 112 días

Desde esa perspectiva, Al-Deayea habló de la importancia de arrebatar a una de las estrellas del Al-Ittihad que brillaron en el partido del clásico ante el Al-Nassr, que "El Decano" resolvió con un resultado de (2-1), dentro de la competición de la jornada 5 de la Liga Roshn de Profesionales.

Al-Deayea dijo, en unas declaraciones durante su aparición en el programa "Dorina Ghair": "He seguido a muchos jugadores en el clásico entre el Al-Ittihad y el Al-Nassr, pero Ahmed Al-Julaidan, el lateral derecho del Decano, fue el más destacado desde mi punto de vista".

Puedes debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Y añadió entre risas: "Le pido al Al-Hilal que lo incorpore durante el próximo mercado, pues es un jugador magnífico y equilibrado tanto en defensa como en ataque, y creo que nos dará mucha fuerza".

Y concluyó diciendo: "La mayoría de los laterales ofrecen niveles asombrosos en el plano ofensivo o en el defensivo, así que cuando alguno de ellos destaca en un aspecto concreto, descuida el otro, pero Al-Julaidan es especial en ambas facetas".

Lee