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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

Al-Deayea: ¡Inzaghi destrozó la moral del dúo del Al-Hilal!

Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
1ª División
S. Inzaghi
K. Benzema
Malcom
Arabia Saudita
Italia
Francia
Brasil

Declaraciones explosivas

Mohamed Al-Deayea, exguardameta del Al-Hilal, realizó unas explosivas declaraciones en las que reveló el motivo de la caída de nivel de la mayoría de los jugadores del "Líder", aclarando que existe una clara brecha entre el entrenador y las estrellas del equipo.

Lee también: Vídeo: Benzema: Sigo en el Al-Hilal, ¡y el fútbol no son solo goles!

Y a pesar de que el Al-Hilal ganó por tercer partido consecutivo, con dos encuentros en la Roshn League ante el Al-Faisaly 4-2 y el Al-Feiha 3-0, y ante el Al-Raed 2-0 en la Copa del Rey, algunos expertos y analistas continúan criticando al director técnico italiano.

Al-Deayea afirmó en declaraciones a través del programa "Dorina Ghair": "Creo que hay una gran brecha entre Inzaghi y los jugadores; él ha destruido la mentalidad de algunos elementos, como Karim Benzema y Malcom de Oliveira".

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Y añadió: "El secreto de la caída de nivel de Malcom es el mal trato de Inzaghi hacia él, y por eso se marchó del equipo; asimismo, Benzema no rinde bien, por la misma razón".

Podéis debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Y concluyó sus declaraciones: "Benzema se siente triste, pues deseaba obtener el brazalete de capitán como Ronaldo y otros grandes jugadores con sus clubes, y actualmente existe una brecha con el entrenador, como he mencionado".

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