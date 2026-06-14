Al-Da'ee: «Me preocupa nuestra selección ante Uruguay, y Bono es "excepcional"»

Mohammed Al-Da'ei, exguardameta de Arabia Saudí, admite preocupación por el «Verde» ante Uruguay y prevé un partido difícil.

La selección saudí se medirá a Uruguay en la madrugada del martes, en la primera jornada de la fase final del Mundial de 2026.

En el programa «Dourina Ghir» afirmó: «Sin duda será un partido difícil, pero confío en que la selección saudí estará a la altura».

Solo me preocupa cómo defendamos los centros, pues a veces nuestros jugadores se colocan mal. Le pido a nuestro portero, Mohammed Al-Owais, que esté muy concentrado».

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Sobre Yassine Bounou, portero de Marruecos y del Al-Hilal, afirmó: «Es una estrella excepcional y decidió el partido ante Brasil».

Y concluyó: «Para mí, Yassine Bounou es el mejor portero del mundo; fue excepcional ante Brasil».



