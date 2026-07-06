Al-Da'ee: ¡De no ser por Bono, Marruecos habría perdido contra Canadá!

Mohamed Al-Da’ei, exguardameta del Al-Hilal y de Arabia Saudí, elogió a Yassine Bounou tras la victoria de Marruecos 3-0 sobre Canadá que los clasificó para cuartos del Mundial 2026.

Marruecos venció 3-0 a Canadá y ahora enfrentará a Francia el jueves.

En su intervención en el programa «Dourina Ghir», Al-Da'ei destacó que Bono fue decisivo al inicio del partido al detener varias ocasiones de peligro que mantuvieron la portería marroquí a cero.

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«Bono es la estrella de Marruecos; jugó solo los primeros 20 minutos ante Canadá, que dominó la primera parte», afirmó.

Y añadió: «Sin Bono, Marruecos habría perdido contra Canadá, pues lo salvó en los momentos más difíciles, antes de que el equipo marroquí impusiera su dominio y ganara».

Concluyó elogándolo: «Para mí es el mejor portero del mundo».

Bono mantiene su gran nivel en el Mundial 2026 y ya clasificó a los “Leones del Atlas” para cuartos de final, afianzando su estatus como uno de los mejores porteros del mundo.