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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Al-Da'ee: ¡De no ser por Bono, Marruecos habría perdido contra Canadá!

Y. Bounou
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Declaraciones impactantes del legendario líder de Asia

Mohamed Al-Da’ei, exguardameta del Al-Hilal y de Arabia Saudí, elogió a Yassine Bounou tras la victoria de Marruecos 3-0 sobre Canadá que los clasificó para cuartos del Mundial 2026.

Marruecos venció 3-0 a Canadá y ahora enfrentará a Francia el jueves.

En su intervención en el programa «Dourina Ghir», Al-Da'ei destacó que Bono fue decisivo al inicio del partido al detener varias ocasiones de peligro que mantuvieron la portería marroquí a cero.

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«Bono es la estrella de Marruecos; jugó solo los primeros 20 minutos ante Canadá, que dominó la primera parte», afirmó.

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Y añadió: «Sin Bono, Marruecos habría perdido contra Canadá, pues lo salvó en los momentos más difíciles, antes de que el equipo marroquí impusiera su dominio y ganara».

Concluyó elogándolo: «Para mí es el mejor portero del mundo».

Bono mantiene su gran nivel en el Mundial 2026 y ya clasificó a los “Leones del Atlas” para cuartos de final, afianzando su estatus como uno de los mejores porteros del mundo.

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