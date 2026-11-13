Al contrario que Enrique: el exentrenador del filial del Barcelona realiza una nueva confesión en el "caso Negreira"

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Gerard López, exentrenador del filial del Barcelona, compareció ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona para prestar declaración en el conocido como "caso Negreira".

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El diario Sport señaló que López admitió ante el tribunal que recibió los informes sobre los árbitros que elaboraban el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, y su hijo, cuando dirigía al filial del Barça, afirmando que le resultaban útiles en la preparación de los partidos.

En este contexto, López explicó, según fuentes judiciales, que durante su etapa con el Barcelona filial, entre los años 2015 y 2018, no existía la tecnología del videoarbitraje, por lo que era necesaria información relativa a todos los aspectos del juego, y el arbitraje era uno de ellos.

Añadió que los árbitros que dirigían los partidos de estas categorías, inferiores a la Primera División, no eran ampliamente conocidos, y que los informes que recibían del club le permitían a él y a su cuerpo técnico conocer los criterios arbitrales, como saber qué árbitros eran más o menos proclives a mostrar tarjetas, o más o menos dispuestos a entablar diálogo con los jugadores, por ejemplo.

López también apuntó que todos los equipos desean disponer de antemano de esta información relativa a los árbitros, con el fin de preparar mejor los partidos.

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Junto a López, Toni Alonso, exdelegado del filial del Barcelona durante 32 años, también prestó declaración y reconoció a su vez la existencia de estos informes, según las fuentes judiciales.

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El tribunal investiga los pagos, que ascendieron a cerca de 8 millones de euros, que las distintas juntas directivas del Barcelona abonaron entre los años 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, a cambio de obtener informes sobre los árbitros.

Su hijo, Javier Enríquez Romero, también elaboraba estos documentos, y está igualmente imputado en el caso.

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El Barcelona siempre ha defendido su posición afirmando que estos informes tenían como objetivo analizar los perfiles de los árbitros designados para dirigir los partidos de Liga y Copa, lo que permitía al cuerpo técnico conocer sus tendencias y criterios a la hora de dirigir los encuentros.

Sin embargo, los exentrenadores del primer equipo del Barça, Luis Enrique y Ernesto Valverde, negaron durante sus declaraciones ante la justicia haber recibido estos informes o haberlos consultado, y aseguraron que no los necesitaban.

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La Fiscalía considera que los pagos efectuados por el Barcelona tenían como objetivo, según la sospecha, ganarse el favor del Comité Técnico de Árbitros, y no a cambio de obtener asesoramiento arbitral.

Por ello, la Fiscalía estima que los expresidentes del club, como Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, y los exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler, podrían haber cometido delitos de corrupción en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil.

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Fuentes judiciales explicaron a este diario que la investigación judicial está a punto de concluir, a la espera de recibir una serie de documentos del Barcelona y de la Agencia Tributaria, además de informes sobre el estado de salud de Negreira, que padece un importante trastorno neurocognitivo compatible con la enfermedad de alzhéimer.

Después de ello, podría declararse el fin de la investigación, para que el tribunal decida si existen indicios de la comisión de delitos, antes de remitir o no el caso a juicio.