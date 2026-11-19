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El FC Barcelona sigue muy interesado en Ruud Nijstad. El defensa de 18 años del FC Twente es considerado el principal candidato para reforzar la zaga.

Aunque Nijstad solo tiene 18 años, ha sido titular en todos los partidos del Twente esta temporada. La campaña pasada ya llegó a disputar 20 encuentros.

La progresión de Nijstad tampoco ha pasado inadvertida para el Barça. El club busca con urgencia un central zurdo y rastrea la Eredivisie para encontrarlo.

Según SPORT, el club ve a Youri Baas como un posible refuerzo. El nombre de Nijstad también lleva tiempo vinculado a un posible fichaje por el Barça para jugar en el Spotify Camp Nou.

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El pasado verano, el director técnico Erik ten Hag logró mantener a Nijstad en Enschede ofreciéndole una mejora de contrato. Por tanto, aún no está claro si Nijstad terminará la temporada allí.

No solo el Barça sigue sus pasos: el Bayern y el Chelsea también están al acecho, según informó Relevo este jueves. Ambos contemplan presentar una oferta en invierno.

Según Transfermarkt, Nijstad tiene un valor de 18 millones de euros. Todavía no está claro cuánto dinero pide exactamente el Twente por él.

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Durante el último parón internacional, Nijstad estuvo con la selección neerlandesa sub-21. Formó parte de la convocatoria que debía disputar contra Dinamarca una plaza para la Eurocopa sub-21.

Al final, tuvo que conformarse con un puesto en el banquillo en los dos partidos. Países Bajos ganó por 5-3 en el global de la eliminatoria y consiguió así la plaza para la Eurocopa sub-21.